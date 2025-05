Max Verstappen onthult waarheid over ronderecord op iconische Nordschleife

Max Verstappen heeft zich voor het eerst uitgebreid uitgesproken over zijn veelbesproken run op de Nürburgring Nordschleife. Trost bevestigt Verstappen dat hij het ronderecord heeft verbroken. Daarnaast legt hij uit waarom hij onder een schuilnaam op de baan verscheen.

Verstappen zorgde vorige week voor de nodige verbazing toen hij ineens in de pitlane van de Nürburgring verscheen. Hij stapte achter het stuur van een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen raceteam.

Al snel gingen de beelden van zijn test het internet over. Hij zou zelfs het ronderecord hebben gebroken, al deed hij dat onder de schuilnaam 'Franz Hermann'.

Waar kwam de schuilnaam vandaan?

In Imola reageert Verstappen lachend op die naam. Bij Motorsport.com stelt hij met een grote grijns dat zijn naam zo Duits mogelijk moest zijn: "Dat was vooral om niet op de inschrijflijst te verschijnen. Anders zouden er om acht uur al allemaal mensen staan."

" Ik wist natuurlijk ook wel dat ik alsnog zou worden herkend. Maar ik stond in ieder geval niet op de inschrijflijst, waardoor het om 8, 9 uur nog niet zo druk was."

Na zijn test gingen we verhalen rond dat Verstappen het ronderecord in zijn klasse zou hebben gebroken. Officiële rondetijden werden niet gedeeld, waardoor er onduidelijkheid bestond over zijn rondje.

Heeft Verstappen het record verbroken?

Trots bevestigt Verstappen dat hij het record heeft verbroken: "Ja, ik was sneller. Maar het ging voor mij niet om het verbreken van het record of zo. Ik wilde gewoon plezier hebben en het circuit beter leren kennen met mijn team."

"En natuurlijk gold dat ook voor voor Emil Frey Racing. Zij waren hier immers ook nog nooit geweest. Ook voor hen is het een droom om deel te nemen aan de 24-uursrace. We hebben een goede dag gehad, we zijn prima op snelheid gekomen en de omstandigheden waren met de zon ook goed.