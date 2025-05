Max Verstappen maakte vorige week veel indruk met een speciale testdag. Hij reed een aantal rondjes in een Ferrari GT3-bolide op de iconische Nürburgring Nordschleife, en dat zorgde voor verbazing. Nu zijn er bijzondere beelden van deze test naar buiten gebracht.

Verstappen staat bekend om zijn grote liefde voor racen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen brengt veel tijd door in zijn eigen simulator, en hij is in zijn vrije tijd ook vaak te vinden op de baan. Verstappen heeft een eigen raceteam, en hij heeft een aantal GT3-bolides. Met deze auto's komt hij ook vaak in actie tijdens privétests op afgehuurde circuits.

Franz Hermann

Normaal gesproken zijn deze circuits afgesloten voor buitenstaanders. Ditmaal verscheen hij echter op een openbare test, waar hij de baan deelde met andere coureur. Verstappen deed dat echter niet onder zijn eigen naam, want op de Ferrari stond de schuilnaam 'Franz Hermann'. Al snel werd duidelijk dat het ging om de Nederlandse viervoudig wereldkampioen.

Verstappen maakte veel indruk tijdens deze speciale testdag. De Nederlander had volgens Helmut Marko direct een ronderecord verbroken, en andere coureur schrokken zich wild toen ze ineens de wereldkampioen Formule 1 in hun spiegels zagen opduiken.

Verstappen geeft alles

Tot nu toe moest men het doen met beelden van spotters naast de baan. Op YouTube zijn nu echter adembenemende beelden van Verstappens run op de Nordschleife verschenen. Op de video van ruim vijf minuten is te zien hoe Verstappen zeker niet rustig aan deed.

Verstappen haalt in zijn blauwrode Ferrari de ene na de andere coureur in, en hij duikt elke bocht in alsof het zijn laatste is. Het zijn mooie beelden, die ook laten zien hoe groot de passie van Verstappen op het gebied van het racen is. Wat de reden achter de test van Verstappen is, is niet bekend. Hij heeft er hoe dan ook van genoten.