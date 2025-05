Ferrari verwacht veranderingen na ingrijpende regelwijzigingen in Formule 1

Het team van Ferrari heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal staat vierde, en volgens teambaas Frédéric Vasseur is het lastig om updates te introduceren. Wel denkt hij dat de regelwijzigingen in Spanje voor een verandering kunnen zorgen in de Formule 1.

Het gaat al maanden over de nieuwe richtlijnen die gaan gelden vanaf de Spaanse Grand Prix in Barcelona. Vanaf dat raceweekend gaat de FIA strenger controleren op mogelijke doorbuigende voorvleugels, en dat kan voor een flinke verandering gaan zorgen. Veel teams denken immers dat de vleugel van koploper McLaren nogal ver doorbuigt.

Begin dit jaar werden bij de Australische Grand Prix de controles op de achtervleugels al aangescherpt. McLaren stelt dat ze niks hebben aangepast, maar bij de concurrentie maken ze zich zorgen, aangezien de achtervleugel nog steeds lijkt door te buigen.

Hoe groot is de impact op het kampioenschap?

Bij Ferrari komen ze niet in de buurt van McLaren. Teambaas Frédéric Vasseur klinkt ietwat pessimistisch in een interview met Sky Sports in Maranello: "We zijn op een punt gekomen waar het lastig is om een grote update te introduceren. Na vier jaar met dezelfde regels vechten we nu meer om de details."

"De grootste verandering zal waarschijnlijk plaatsvinden in Spanje, want we hebben daar een duidelijke verandering met de regelwijziging met een compleet nieuwe voorvleugel. Dit kan het beeld van het kampioenschap gaan veranderen. Dus laten we dat maar eens gaan afwachten."

Gamechanger

Vasseur denkt dat het voor een verandering kan zorgen, maar verder wil hij niet gaan: "Het kan een reset zijn voor het directe beeld, maar niet voor het kampioenschap. De gast die het kampioenschap leidt in Spanje, zal nog steeds het kampioenschap aanvoeren na Spanje. Maar als je kijkt naar de pure performance, dan kan het wel een gamechanger gaan zijn."