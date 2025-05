Ford blijft Red Bull trouw bij mogelijk vertrek Max Verstappen

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk jaar. Vanaf 2026 gaan ze immers in samenwerking met Ford eigen krachtbronnen bouwen. Ford is ambitieus, en ze stellen dat ze niet weglopen als Max Verstappen zou vertrekken.

De toekomst van Max Verstappen is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Hij werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en Mercedes en Aston Martin werden gezien als mogelijke alternatieven. Verstappen wilde het hier niet over hebben, maar de geruchten bleven rondgaan. De focus van de Nederlander ligt nu echter nog steeds op Red Bull.

Ford denkt niet aan Verstappen

Bij Red Bulls nieuwe motorpartner Ford laten ze zich niet afleiden door alle geruchten. Topman Mark Rushbrook klinkt strijdbaar in een interview met Motorsport.com: "Overal waar we racen, willen we dat doen met het beste team, met de beste coureurs en de beste mensen. Maar hebben we de deal getekend vanwege één persoon in het bijzonder? Nee, want dit is een deal voor de lange termijn en we weten dat er qua personen dingen kunnen veranderen."

"We wisten dat met Christian Horner, we wisten dat met Adrian Newey en we wisten dat ook met de coureurs. En sommige daarvan zijn al veranderd voordat we überhaupt het circuit op zijn gegaan om te racen."

Kampioen

Dat betekent overigens niet dat Ford geen probleem zou hebben met een vertrek van Verstappen. "Willen we dat Max in 2026 en in de jaren daarna bij Red Bull en Ford blijft? Natuurlijk willen we dat. Hij is een kampioen en hij tilt het hele team naar een hoger niveau. Maar lopen wij weg als Max het verlaat? Nee. We zijn gecommitteerd."

Geen angst

Als Rushbrook de vraag krijgt of hij angst heeft dat Verstappen vertrekt, reageert hij lachend: "Jij houdt ervan om het woord angst te gebruiken hé? Ik zou het geen angst willen noemen. We willen natuurlijk de juiste stappen zetten met Red Bull en Red Bull Powertrains zodat we races kunnen winnen."

"Onderneem je actie om een coureur zoals Max te behouden? Je onderneemt die acties toch al, omdat je wil winnen. Houd je ook nog een extra vinger aan de pols? Natuurlijk, dus in dat opzicht is het antwoord 'ja' op de vraag of we hem graag willen behouden."