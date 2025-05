Oscar Piastri ontvangst prestigieuze F1-prijs

McLaren-coureur Oscar Piastri maakt al geruime tijd veel indruk in de Formule 1. De Australiër is momenteel de leider in het wereldkampioenschap, en voorafgaand de Grand Prix van Emilia-Romagna mocht hij een prestigieuze prijs in ontvangst nemen in Italië.

Piastri werkt dit jaar zijn derde seizoen in de Formule 1 af. Hij rijdt echter rond als een ervaren rot, en hij lijkt nauwelijks last te hebben van de druk. Vorig jaar liet Piastri al meerdere keren zien dat hij een groot talent is, en dit jaar heeft hij vier van de eerste zes races op zijn naam geschreven. Hij arriveert vandaag dan ook als de leider in het wereldkampioenschap in Imola.

Eer voor Piastri

Voorafgaand het raceweekend nam hij eerst de prestigieuze Trofeo Lorenzo Bandini in ontvangst. De naar de gelijknamige Italiaanse coureur vernoemde prijs wordt elkaar uitgereikt aan een coureur of een team voor hun prestaties in de Formule 1. Dit keer was het de beurt aan Piastri en hij reisde af naar Brisighella om het beeldje in ontvangst te nemen.

Piastri reageerde dankbaar tijdens de uitreiking van de prijs, en op sociale media deelt hij een aantal mooie foto's van het moment. Hij zal zich nu weer gaan focussen op de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar hij weer gaat jagen op de zege.

Eerdere winnaars

De Australische McLaren-coureur treedt in de voetsporen van George Russell en Lando Norris die de prijs in de afgelopen twee jaar in ontvangst mochten nemen. Max Verstappen nam de trofee in 2016 in ontvangst, en ook Lewis Hamilton (2010), Nico Rosberg (2011) en Charles Leclerc (2020) mochten in het verleden de prijs mee naar huis nemen.

Piastri was trots, en hij verdedigt in het wereldkampioenschap een ruime voorsprong ten opzichte van zijn teamgenoot Norris. De Australiër staat op 131 WK-punten, terwijl Norris volgt met 115 punten.