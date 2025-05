Max Verstappen wijst cruciaal punt voor Red Bull in Imola aan

Max Verstappen gaat dit weekend in Imola op jacht naar een goed resultaat. Zijn team Red Bull heeft een zware start van het seizoen achter de rug, en Verstappen wil actie zien. Hij stelt dat Red Bull in Emilia-Romagna direct aan de bak moet gaan.

Verstappen arriveert in Imola als de nummer drie in het wereldkampioenschap. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen heeft een flinke achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. In Imola zal Red Bull met een paar updates komen, en Verstappen hoopt hiermee een stapje te kunnen zetten. Het wordt dan ook een belangrijke triple header voor hem en het team.

Aan de bak

Verstappen heeft zich zo goed mogelijk voorbereid, zo laat hij weten in zijn preview: "Het was fijn om een weekend vrije te hebben voordat we de triple header ingaan. Ik ben deze week bij het team op de fabriek geweest om in de simulator te testen, en dat was goed. Het team heeft hard gewerkt en we moeten meteen aan de bak."

"Imola is een echt old skool en iconisch circuit, dat erg technisch is. Ik vind het altijd mooi om hier te komen racen. Inhalen is moeilijk, dus de kwalificatie wordt hier cruciaal."

Mijlpaal voor Red Bull

Voor het team van Red Bull Racing wordt het sowieso een belangrijk weekend. In Imola werken ze hun 400ste Grand Prix uit hun bestaan af, en ook Verstappen weet dat dit belangrijk is: "Imola markeert dit weekend de 400ste race van het team. We hebben in de loop der jaren veel bereikt om trots op te zijn en ontzettend veel records gebroken, dus het is geweldig om terug te kijken op wat het team heeft neergezet en natuurlijk blijven we pushen om meer te bereiken."

Verstappen heeft voorafgaand het weekend 99 WK-punten op zijn naam staan, en nummer twee Lando Norris staat op 115 punten.