FIA past regels wederom aan: "Coureurs mogen weer schelden"

Autosportfederatie FIA heeft zojuist een opvallende regelwijziging aangekondigd. Ze hebben namelijk besloten om de regels omtrent het 'wangedrag' te versoepelen, waarmee er een einde komt aan de onrust omtrent het schelden. Voor de coureurs is dit een enorme oplossing.

De FIA zorgde begin dit jaar voor onrust onder de coureurs. Ze besloten de regels omtrent het 'wangedrag' aan te scherpen, waardoor een scheldpartij in theorie voor een zware boete, een voorwaardelijke schorsing of het afpakken van WK-punten kon zorgen. De coureurs reageerden woest, en in het WRC gingen ze zelfs in staking nadat een coureur werd beboet voor het gebruiken van een scheldwoord.

Ben Sulayem voegt daad bij het woord

FIA-president Mohammed Ben Sulayem had door dat de coureurs niet tevreden waren, en hij kondigde op Instagram aan dat er veranderingen aan zouden komen. Vandaag heeft hij de daad bij het woord gevoegd, en zijn er opvallende aanpassingen doorgevoerd aan het desbetreffende gedeelte van de sportieve reglementen.

De standaardstraf bij de eerste overtreding wordt vanaf nu gehalveerd. Dat betekent dat het niet langer gaat om een boete van 10.000 euro, maar een boete van 5000 euro. Bij de klassen waar de straffen worden verhoogd, zullen er ook aanpassingen worden doorgevoerd.

Stewards mogen meer zelf beslissen

De FIA laat ook weten dat de stewards nu meer flexibiliteit krijgen. Dat betekent dat ze er ook voor kunnen kiezen om een voorwaardelijke boete te geven. Wangedrag richting officials kan de coureurs in de Formule 1 nog wel op een sportieve straf komen te staan. Dat betekent dat ze niet langer boetes krijgen voor dit vergrijp, maar dat er zal worden gekozen voor gridstraffen van minimaal drie plaatsen.

Daarnaast wordt er ook voor gekozen om gecontroleerde en ongecontroleerde zones te creëren. Dat betekent dat ze niet mogen vloeken in de persconferenties, maar wel als ze op de baan zijn of met hun team. Verder krijgen ze nog wel stevige straffen bij mogelijke racistische uitingen.