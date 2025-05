Insider onthult dat Max Verstappen 'absoluut topniveau' bereikte bij geheime test

Max Verstappen verraste vorige week vriend en vijand door een paar rondjes te rijden op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander deed niet rustig aan op het iconische circuit, volgens Timo Glock liet hij zeer indrukwekkende dingen zien.

Verstappen kroop afgelopen vrijdag achter het stuur van een Ferrari GT3-bolide van zijn team Verstappen.com Racing. Onder de schuilnaam Franz Hermann viel hij het gevaarlijke circuit aan, en liet hij direct mooie dingen zien. De vraag is wat zijn doel hiermee was, want veel mensen denken dat hij aast op een speciale permit om echt te mogen racen op de iconische Nordschleife.

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is tegenwoordig actief in de GT-wereld. In de podcast Backstage Boxengasse vertelt Glock meer over de run van Verstappen: "Hij was de pitbox nog niet uit, en ik kreeg al allerlei appjes. Ook van het team waarmee ik mijn eigen permit heb gehaald op de Nordschleife. Die hebben het goed kunnen volgen, want ze waren niet heel ver van Max vandaan gestationeerd."

Absoluut topniveau

Volgens Glock waren de resultaten meer dan indrukwekkend: "Uiteindelijk heeft hij ongelooflijke dingen laten zien, van wat ik ervan heb begrepen. De info die ik heb is dat zijn eerste of tweede getimede ronde al van een absoluut topniveau was."

"Ga er maar aanstaan. Hij stapte in een GT3-wagen, maar reed nooit eerder op de Nordschleife. Natuurlijk heeft hij veel tijd in de simulator doorgebracht, wat overigens wel laat zien hoe goed je je daarmee ergens op voor kan bereiden."

Superrondje

Glock wist niet wat hij hoorde, toen zijn bronnen hem lieten weten wat Verstappen voor elkaar had gekregen op de Groene Hel: "Het talent van Max staat natuurlijk niet ter discussie, maar het werd hier wel weer onderstreept. De 7 minuut en 53 seconden die hij heeft gereden is echt een toptijd, zeker als je die al in je tweede ronde op de klok zet."