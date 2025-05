F1-legende wijst speciale superkracht van Max Verstappen aan

Max Verstappen laat momenteel weer een sterke indruk in de Formule 1. Alhoewel de McLarens sterker zijn, weet hij elk weekend alles uit zijn auto te halen. Jacques Villeneuve stelt dat er een paar gebieden zijn waarop Verstappen simpelweg beter is dan de rest van het veld.

Verstappen wist tot nu toe één race te winnen in het huidige seizoen. In de andere races was McLaren simpelweg te sterk, maar dat betekent niet dat Verstappen onderpresteert. Hij staat nog altijd derde in het wereldkampioenschap en hij weet elk weekend het maximale uit zijn Red Bull-bolide te halen. Een vijfde titel wordt dit jaar lastig, maar Verstappen is zeker nog niet kansloos.

Data bekijken

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve wijst in gesprek met Vision4Sport aan waar Verstappen beter is dan de rest: "De meeste coureurs van vandaag, gaan zitten, kijken naar de date en de data geeft hen dan de antwoorden. Ze vragen zich niet af waarom je die problemen hebt. Ligt het aan de manier waarop je rijdt?"

"Veel coureurs zullen gewoon zeggen dat ze te maken hebben met onderstuur of overstuur en dat de auto onbestuurbaar is. Dat helpt echter niet. 'Waarom is er onderstuur? Waar? Wat gebeurt er?'"

Voordeel van Verstappen

Dit is volgens Villeneuve precies het punt waarop Verstappen boven de rest uitsteekt: "Er zijn een paar miljoen redenen waarom dingen kunnen gebeuren en soms kun je eromheen rijden. Soms kun je je aanpassen. Soms kan je schakelen naar een afstelling die op papier niet sneller zou moeten zijn, maar wel veel beter is om mee te rijden. Dan ga je uiteindelijk sneller en Verstappen is daar echt heel erg goed in."

Mentaal heel erg sterk

Villeneuve ziet dat Verstappen onder meer op dit punt boven de rest uitstijgt: "Op dit moment heeft Max een streepje voor op iedereen. Hij is heel erg gefocust, heel erg compleet en daarnaast is hij hongerig en mentaal heel erg sterk. Hij kan zich voorstellen wat er mechanisch met de auto gebeurt terwijl hij rijdt. Dat is best moeilijk in een auto. Het gaat om dat gevoel."