FIA-president wil meer macht en stelt ingrijpende regelwijzigingen voor

FIA-president Mohammed Ben Sulayem lijkt meer macht naar zich toe te willen trekken. Ben Sulayem heeft wijzigingen aan de statuten van de FIA voorgesteld, die hem meer macht op kunnen leveren. Het is een opvallende stap van de fel bekritiseerde president.

Ben Sulayem hoopt eind dit jaar te worden herkozen tot president van autosportfederatie FIA. Hij staat sinds eind 2021 aan het hoofd van het sportorgaan, en onder zijn bewind is er veel veranderd. Hij zorgde regelmatig voor ophef en irritatie met zijn opmerkingen en acties. Nu hij kan worden herkozen als FIA-president, wordt er hardop nagedacht over het vinden van een tegenkandidaat.

Rallycoureur Carlos Sainz senior heeft al aangegeven dat hij overweegt om zich kandidaat te stellen. Hij is bezig met het uitvogelen van hoeveel steun hij kan krijgen. De Spanjaard moet wel opschieten, want het lijkt er sterk op dat Ben Sulayem een aantal statuten wil wijzigingen. Dit zou hem meer macht gaan opleveren.

Statuten aanpassen

BBC Sport heeft een geheim document ingezien waarin Ben Sulayem een aantal voorstellen doet over het aanpassen van de statuten van de FIA. Over deze wijzigingen moet volgende maand worden gestemd bij de bijeenkomst van de General Assembly van de autosportfederatie.

Deadline

De opvallendste wijziging gaat over het vervroegen van de deadline van het aanmelden voor kandidaten van de presidentschapsverkiezingen. Hierdoor krijgt Ben Sulayem een grotere kans om te worden herkozen, en kunnen tegenkandidaten zich minder snel melden.

Volgens de BBC wil Ben Sulayem de deadline naar voren halen van 21 dagen vóór de verkiezingen naar 49 dagen. De reden hiervoor zou zijn dat de nominatiecommissie anders te weinig tijd om de kandidaten voor het presidentiële team te beoordelen.

Professionele integriteit

Dat is echter niet het enige, want volgens de Britse omroep heeft Ben Sulayem nog veel meer bijzondere ideeën. Naast veranderingen aan de samenstelling van de senaat en het World Motor Sport Council, zou hij graag nog een verandering willen doorvoeren op het gebied van de presidentsverkiezingen.

In het document in handen van de BBC zou staan dat er in de dossiers van de presidentskandidaten niets mag staan dat hun professionele integriteit in twijfel trekt. Volgens Ben Sulayem zou dit omwille van de consistentie tot de vereisten van een campagne moeten behoren.