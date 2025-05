Williams blij met 'turbulente' missie voor Franco Colapinto bij Alpine

Franco Colapinto reed afgelopen weekend in Imola zijn eerste Grand Prix voor Alpine. De Argentijn reed zijn eerste Grand Prix sinds de Abu Dhabi 2024. Colapinto reed toen voor het team van Williams en teambaas van dat team James Vowles zegt dat Colapinto alleen maar kan groeien bij het team van Alpine.

Colapinto heeft het stoeltje van Jack Doohan overgenomen bij de Franse renstal. De organisatie uit Enstone heeft sinds de overname door Renault in 2016 een reputatie opgebouwd van operationele chaos, met een totale rebranding en een groot aantal technische directeuren en senior managers. Onlangs is Flavio Briatore ook al teruggekomen.

Vertrouwen

Enig verband tussen de gebeurtenissen is volop in de geruchten. De broer van Oakes werd aan het begin van de maand aangeklaagd vanwege "overdracht van criminele eigendommen", nadat hij door de Metropolitan Police "in bezit van grote hoeveelheden contant geld" was aangetroffen. Ondanks deze chaotische periode bij het team gelooft James Vowles, de teambaas die Colapinto vorig seizoen voor het eerst de kans gaf, plechtig in de jonge Argentijn.

"Is het een turbulente tijd? Ja, zonder twijfel," vertelde Vowles aan internationale media. "Zullen ze Pierre Gasly en Franco steunen? Ja, ik denk het wel, want het zijn nog steeds de elite-atleten die voor hen rijden om zoveel mogelijk punten te scoren. Wat er normaal gesproken gebeurt, zelfs in een turbulente tijd, is dat je je coureurs blijft steunen. Ik denk eigenlijk dat het leerproces van onschatbare waarde is, of het nu in dat team is of elders. Het is tijd op de baan, het is tijd in een moeilijke omgeving – en als je eruit komt, ben je alleen maar sterker. En Franco is sterk, dus ik denk dat het nog steeds de juiste plek voor hem is in dit stadium."

Geen toekomst

Hoewel Colapinto geen zitje had voor dit seizoen, mag hij nu Jack Doohan vervangen bij het team van Alpine. De Argentijn had geen zitje bij Williams, omdat het team al Spanjaard Carlos Sainz had aangetrokken van Ferrari. Colapinto heeft nu een window van vijf races gekregen en dan gaat het team van Alpine evalueren.

Vowles is trots op hun ex-academierijder: "Ik ben er trots op dat hij deel uitmaakte van onze academie en dat we er verantwoordelijk voor zijn dat hij nu op de grid staat. Wat je bij ons hebt gezien, is dat hij heel snel op snelheid kwam. Ik weet dat hij enorm snel is, dus ik denk dat ongeacht de deadline die ze hebben gesteld, hij het goed zal doen in die periode."