'Max Verstappen aast op speciale licentie voor iconische 24-uursrace'

Max Verstappen zorgde eind vorige week voor een grote verrassing door een aantal rondjes te rijden op de iconische Nürburgring Nordschleife. De Nederlander lijkt de ambitie te hebben om in de toekomst te gaan racen op de Groene Hel, maar daarvoor heeft hij wel een speciale licentie nodig.

Op vrijdag verscheen er in de pitlane op de Nürburgring Nordschleife een Ferrari in de kleuren van Verstappen.com Racing. Op de wagen stond de naam van 'Franz Hermann', maar al snel bleek dat dit een schuilnaam was van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen reed een aantal rondjes over de Nordschleife, en hij deed zeker niet rustig aan. Niets vermoedende amateurcoureurs zagen ineens Verstappen in hun achteruitkijkspiegel verschijnen.

Verstappen wil licentie behalen

Het is geen geheim dat Verstappen in de toekomst graag wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Dit kan echter niet zomaar, want daarvoor heeft een coureur een speciale licentie nodig. Volgens Auto, Motor und Sport wil Verstappen hier serieus werk van maken. Hij zou nog dit jaar de speciale racelicentie willen behalen. Mocht dit lukken, dan mag hij in theorie deelnemen aan de iconische 24-uursrace.

Of Verstappen het tijdens het Formule 1-seizoen voor elkaar krijgt op deze licentie te behalen, is nog maar zeer de vraag. Het is immers geen simpel proces waarbij een coureur zomaar toestemming krijgt om te kunnen racen op de Nordschleife.

Hoe kan Verstappen de licentie halen?

Coureur Alex Brundle legde op X uit wat er moet gebeuren: "Als Max Verstappen wil deelnemen aan een GT3-race op de Nürburgring, dan moet hij volgens de wet in totaal twee races van in totaal veertien rondjes rijden, die het vermogen hebben dat vergelijkbaar is met een afgeragde Porsche Cayman. Dat is nog om een A-licentie te krijgen."

"Martin Brundle heeft een paar jaar geleden iets soortgelijks gedaan met mij tijdens een race. De organisatoren zijn, voor zover ik weet, nogal militant als het aankomt op het toestaan van uitzonderingen. Dus Max in een clubuitvoering van een BMW of een Porsche zou de toekomst kunnen zijn. Dat zou cool zijn!"