Max Verstappen vormt gevaar voor McLaren: "Ze moeten nu een besluit nemen!"

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Britse renstal heerst met Lando Norris en Oscar Piastri, maar Max Verstappen klopt ook op de deur. Volgens Martin Brundle moet McLaren snel een knoop doorhakken.

Het team van McLaren heeft vijf van de eerste zes races gewonnen. De Britse renstal werd alleen in Japan verslagen door Max Verstappen. De Nederlander staat derde in het wereldkampioenschap, en hij maakt nog altijd een goede kans op de wereldtitel. Bij McLaren moeten ze oppassen, want Piastri en Norris zullen elkaar op een keer gaan tegenkomen op de baan.

Het probleem dat Verstappen heet

Volgens Martin Brundle moet McLaren oppassen. De Britse oud-coureur en commentator spreekt zich uit bij zijn werkgever Sky Sports: "Het probleem dat McLaren gaat krijgen, is dat als Max Verstappen en George Russell blijven pushen, en Mercedes komt in Imola met een update waar ze enthousiast over zijn, maar ik weet zeker dat ze zichzelf tot op zekere hoogte zullen gaan verbeteren."

"Als ze er zijn, dan twijfel ik er ook niet aan dat Piastri en Norris punten van elkaar zullen gaan afpakken. Ze moeten ervoor zorgen dat ze niet zo gefocust op elkaar zijn, dan iemand anders het wereldkampioenschap gaat winnen. Zoals Alain Prost in 1986 deed."

Snel een keuze maken

Volgens Brundle moet McLaren niet treuzelen, ze moeten nu in actie komen: "Het probleem waar McLaren mee kampt, is dat als je wacht tot iemand mathematisch is uitgeschakeld in het wereldkampioenschap, dat in oktober of november gebeurt."

"McLaren moet dus misschien een beslissing voor die tijd nemen om een keuze te maken. Het hangt er wel vanaf hoe het zich gaat ontwikkelen, maar ze zullen daar in ieder geval pas na de zomerstop over gaan nadenken."

Aankomend weekend krijgt McLaren de kans om hun voorsprong uit te breiden, aangezien dan de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola op het programma staat.