Medische problemen zitten Russell dwars in Miami

George Russell kwam in Miami als derde over de streep, maar na afloop kon hij geen feestje vieren. De Britse Mercedes-coureur kampte met lichamelijke klachten, en sloeg de persconferentie zelfs over. Hij stelde zelf dat het mogelijk kwam door een te zwaar ontbijt.

Russell reed een sterke race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami. De Britse coureur profiteerde van een Virtual Safety Car, waardoor hij regerend wereldkampioen Max Verstappen achter zich kon houden. Na de race overleefde hij een protest van Red Bull, maar ontbrak hij bij de persconferentie voor de top drie. Hij kampte met medische klachten, waardoor hij niet kon verschijnen in de perszaal. De FIA liet het zitten en opende geen onderzoek.

Russell had het zwaar

Op beelden van de Duitse tak van Sky Sports is te zien hoe Russell het zwaar heeft in het vierkantje waar de internationale media staat. Hij zit gehurkt op de grond en geeft aan dat hij last heeft van zijn maag. Hij lijkt aan een medewerker van Mercedes te laten dat hij eventjes moest blijven zitten. Even later leek hij zich weer wat beter te voelen, aangezien hij zich bij de stewards moest melden voor het protest van Red Bull.

Zwaar ontbijt

Russell kampte met maagproblemen, zo verklaarde hij later voor de camera van F1 TV. Daar legt hij uit dat de slotfase van de Grand Prix voor hem zeer onplezierig was: "In de laatste vijftien rondjes had ik last van een verschrikkelijke maagkramp, ik heb het er nu heel erg lastig mee. Ik kan niet eens rechtop staan, en mijn maag doet echt heel erg veel fijn."

"Ik moet proberen te begrijpen wat er hier mis is gegaan. Ik had vanochtend een iets zwaarder ontbijt dan normaal, dus misschien is dat de reden hiervoor."

Mercedes liet later weten dat Russell weer in orde is.