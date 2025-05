Teleurgestelde Tsunoda wijst naar Red Bull na mislukte sprint kwalificatie

Yuki Tsunoda start de sprintrace van vandaag vanuit het achterveld. De Japanner kende een rampzalige sprint kwalificatie, en na afloop was hij woest. Hij weet namelijk precies waar hij veel rondetijd is verloren, en dat was volgens hem niet alleen zijn schuld.

Tsunoda kwam in de sprint kwalificatie in Miami niet verder dan de achttiende tijd. Het was een ondermaatse prestatie voor de Red Bull-coureur, die het dus niet voor elkaar kreeg om zijn teamgenoot Max Verstappen bij te houden. Bij Red Bull waren ze mild voor de Japanner, aangezien het nog maar op de sprint gaat. Daarnaast leek zijn eliminatie niet volledig zijn schuld te zijn.

Waar ging het mis?

Tsunoda was te laat om een vliegende ronde neer te zetten. Volgens hem was het daarvoor als misgegaan, zo legt hij uit aan de internationale media: "Er kwam een intelligente auto de pits uit rijden, en ik moest mijn rondje afbreken. Best veel auto's hebben mij veel rondetijd gekost. Om eerlijk te zijn is dat het. In de laatste ronde had ik een flinke lock-up, maar mijn rondje zal er al ongeveer op in bocht 1, want er kwam een auto de pits uit. Ik kon gewoon geen goede ronde rijden."

Slechte kwalificatie

Tsunoda kwam daarna dus te laat over de streep om nog een rondje te rijden. Hij wist dat het krap was: "Ja, dat wist ik. Maar wat wil je dat ik doe? Ik weet het gewoon niet, want er reed een auto voor me, en de communicatie was ook slecht. Over het algemeen heb ik dus geen goede kwalificatieronde kunnen rijden."

In de sprintrace verwacht Tsunoda geen wonderen van zichzelf: "Ik sta best ver naar achteren. Ik ga natuurlijk mijn best doen, alles kan gebeuren op deze baan. Ik probeer positief te blijven en ik ga gewoon mijn best doen."