Fundamentele problemen maken wereldtitel onmogelijk voor Hamilton

Lewis Hamilton is niet sterk aan zijn avontuur bij Ferrari begonnen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelt met zijn auto en zijn vorm, en de wereldtitel lijkt al uit het oog te zijn. Karun Chandhok denkt dat er een fundamenteel probleem is.

Hamilton stapte afgelopen winter over van Mercedes naar Ferrari. Bij de Scuderia wil hij zijn achtste wereldtitel gaan pakken. De ambities zijn groot, maar de prestaties vallen nu vooral tegen. Hamilton kan niet vechten om de zeges, en zelfs het podium is te hoog gegrepen. In Saoedi-Arabië maakte hij afgelopen weekend een terneergeslagen indruk, en het lijkt er niet op dat hij zelf gelooft in een mogelijke achtste wereldtitel.

'Ik wil dat dit werkt'

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok ziet Hamilton worstelen. In de podcast van Sky Sports F1 legt hij uit dat hij hoopt op een titel van Hamilton: "Ik wil dat dit werkt. Ik wil dat Hamilton wereldkampioen wordt bij Ferrari, alleen al voor de sport, maar ook als fan. Ik denk dat het een fantastisch verhaal zal zijn als hij zijn achtste titel weet te winnen bij Ferrari."

Topcoureurs moeten zich kunnen aanpassen

Maar Chandhok moet ook toegeven dat Hamilton vooralsnog niet in staat is om te vechten voor een goede positie: "Je kunt dit niet op wilskracht doen. Er gaan verhalen rond over dat hij de tijd neemt om zich aan te passen. Aan het einde van de dag hebben we het niet over zomaar een coureur. Dit is misschien wel de beste coureur ooit, en één van de belangrijkste kwaliteiten van een topcoureur is het aanpassingsvermogen. De Alonso's, Hamiltons en Schumachers, die moeten zich allemaal kunnen aanpassen aan nieuwe regels, andere auto's en andere banden."

Fundamenteel probleem

De Indiër vindt dat Hamilton zich dus zeker kan aanpassen. Hij denkt dat de problemen bij de huidige generatie auto's ligt: "Ik geloof niet echt in het 'ik neem de tijd om me aan te passen aan deze auto'-argument. Ik denk dat er iets fundamenteels is waardoor hij niet helemaal kan aarden. Ik denk dat het ligt aan het type auto. We zien hem niet op de top van zijn kunnen, zoals we dat voor 2022 wel zagen."