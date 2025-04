McLaren alert: "Andere teams liggen één update achter!"

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Zak Brown is trots op de resultaten, maar hij is niet zeker van zijn zaak. Brown stelt namelijk dat de concurrentie maar één update achterligt op zijn team McLaren.

McLaren heeft een flinke voorsprong op de concurrentie. Ze wisten vier van de eerste vijf races te winnen en ze voeren beide wereldkampioenschappen aan. In de strijd om de titel bij de coureurs gaat Oscar Piastri aan de leiding, terwijl zijn teamgenoot Lando Norris tweede staat. Voor McLaren lijkt er geen vuiltje aan de lucht te zijn, maar bij de renstal uit Woking durven ze nog lang niet te juichen.

Brown ziet kleine gaten

Piastri won afgelopen weekend de Saoedische Grand Prix, maar CEO Zak Brown durft niet te stellen dat ze beter waren dan de concurrentie. Na de race op het Jeddah Corniche Circuit probeerde Brown de verwachtingen enigszins te temperen in gesprek met Channel 4: "Wat je hier zag, was dat er vier teams binnen vijf seconden van elkaar reden. Het was echt een race waar iedereen voluit ging. Er was ook geen Safety Car die het veld weer bij elkaar bracht."

De beweringen van Brown kloppen niet helemaal. In Saoedi-Arabië was er aan het begin van de race wel een Safety Car, en de verschillen waren iets groter. Wel waren de verschillen tussen de teams in de kwalificatie veel kleiner.

Hoe groot is het verschil?

Brown durft dan ook niet te zeggen dat zijn team dit jaar met gemak de titels gaat winnen. Hij stelt namelijk dat ze veel dichter bij zijn dan veel mensen denken: "Ik denk dat iedereen slechts één update verwijderd is van de leidende auto. Je zag wat wij vorig jaar deden in Miami. De voorsprong was vorig jaar rond deze tijd waarschijnlijk groter met Red Bull, en ze eindigden uiteindelijk op de derde plaats in het kampioenschap. Dus we zijn ons er terdege van bewust hoe snel het kan veranderen in de sport."