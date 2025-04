Ferrari hint op schokkende verandering aan livery

Het team van Ferrari is op een redelijk kleurloze manier aan het seizoen begonnen. In Miami willen ze beter voor de dag komen, en dat gaan ze mogelijk doen met een aangepaste livery. In een kort filmpje op sociale media komen ze met een bijzondere aankondiging.

Charles Leclerc pakte afgelopen weekend in Saoedi-Arabië het eerste Ferrari-podium van het jaar. Het kwam als geroepen, want Ferrari had een aantal lastige weken achter de rug. Leclerc teamgenoot Lewis Hamilton moet ook nog in vorm komen, en de achterstand op de concurrentie is fors. Ferrari staat nu vierde in het constructeurskampioenschap met 78 WK-punten.

Geheimzinnige video

Over anderhalve week willen ze in Miami beter voor de dag komen. De race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium kan voor een spektakel worden, en Ferrari komt met iets bijzonders. Op sociale media delen ze een kort filmpje waarin te zien is hoe Hamilton en Leclerc kijken naar een aantal tekeningen. Daarnaast is te zien dat er startlichten aan gaan, terwijl één lampje blauw is. Er komt een geheimzinnig silhouet van een auto in beeld, waarna de datum 30 april in beeld verschijnt.

Blauwe kleuren

Ferrari deelt de beelden samen met titelsponsor HP. De logo's van het bedrijf verschijnen regelmatig in beeld, en de kans is dus groot dat HP een bepaalde rol gaat spelen bij de aankondiging. Aangezien er een geheimzinnige auto en een aantal schetsen in beeld komen, lijkt het er sterk op dat Ferrari een speciale livery gaat onthullen voor de Grand Prix van Miami.

Als Ferrari dit gaat doen, dan is het niet de eerste keer dat ze met een speciale kleurstelling rijden in Miami. Vorig jaar koos het team voor een aantal lichtblauwe accenten. De teamkleding was dat weekend ook blauw, maar van het scharlakenrood werd op de auto geen afscheid genomen. Of ze dat nu wel aandurven, moet nog blijken.