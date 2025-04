Verstappen spreekt Horner tegen over reusachtig Red Bull-probleem

Het team van Red Bull Racing heeft zeker geen probleemloze start van het seizoen achter de rug. Vorige week in Bahrein liep alles in de soep, en waren de frustraties groot. Christian Horner stelde dat Red Bull nog steeds problemen met de windtunnel heeft, maar Max Verstappen vindt dat niet alles kan worden afgeschoven op dit probleem.

Het team van Red Bull werkt met een flink verouderde windtunnel. Dit is een flink nadeel, maar er is nog een probleem. Na afloop van de Bahreinse Grand Prix kwam teambaas Christian Horner met een opvallend verhaal. Hij liet weten dat de correlatie tussen de windtunnel en de realiteit nog altijd niet is zoals het zou moeten zijn.

Nieuwe windtunnel

Het is een bekend probleem, en volgens Horner is het de oorzaak van andere problemen. In Saoedi-Arabië werd Verstappen gevraagd naar de gebrekkige correlatie: "Ja, daar zijn ze natuurlijk niet heel blij mee, met wat ze zien. We zijn bezig met een nieuwe windtunnel, alleen dat heeft wel tijd nodig."

2023

De nieuwe windtunnel van Red Bull zal worden geopend in 2027. Dat betekent dat dit op korte termijn geen oplossing kan vormen voor de problemen. Dat weet Verstappen ook: "Nee, maar dat weten we al langer. Het is niet dat dat dit seizoen opeens zo is. Dat was eigenlijk al hetzelfde verhaal in 2023, dat je soms bepaalde dingen niet helemaal juist kan zien in de windtunnel."

De oorzaak van alle andere problemen?

Het probleem bestaat al langer, en daarom vindt Verstappen het niet eerlijk om dit specifieke probleem aan te wijzen als de oorzaak van alle andere problemen: "Nou ja, ik zou daar zelf in ieder geval niet alles op afgeven, nee." Stellen dat dit ook problemen kan veroorzaken voor 2026, vindt Verstappen te ver gaan: "Dat is natuurlijk weer een totaal andere auto. Dat kun je niet met elkaar vergelijken. Dan kan een heel ander team het opeens weer goed voor elkaar hebben."