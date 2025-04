Marko: "Tsunoda zit dicht op Verstappen, als er geen druk is"

Helmut Marko stelt dat Yuki Tsunoda dicht op Max Verstappen zit als de Japanner niet onder enorme druk staat. Staat hij wel onder druk? Dan kunnen de prestaties nog wel beter, aldus de Oostenrijker.

Yuki Tsunoda is de eerste coureur in een halfjaar die als teamgenoot van Verstappen twee keer achter elkaar Q3 weet te halen. Het klinkt natuurlijk makkelijk, maar zowel Sergio Pérez als Liam Lawson wisten dit niet te behalen. Het betekent nu ook dat de Japanner langzaam maar zeker in ritme komt in de Red Bull.

Niet de beste resultaten

Tsunoda is nog niet helemaal op het maximale van zijn kunnen. De Japanner staat nu op vijf punten en daarmee op de gedeelde veertiende plaats. Bij Red Bull wist hij in drie races nog maar een keer in de punten te eindigen, maar afgelopen race werd hij door contact met Pierre Gasly van de baan gereden.

Helmut Marko, adviseur bij het team van Red Bull Racing, oordeelt dat het een race-incident was: "Het was vooral ongelukkig. Anders was Yuki wel in de punten geëindigd, maar dit hoort ook bij het racen." Over het algemeen is Marko erg tevreden over Yuki Tsunoda.

Zonder druk, top

Tsunoda heeft gelijk een triple header voor zijn kiezen gekregen en heeft deze prima doorstaan. De Japanner heeft met een negende plaats in Bahrein twee punten mee naar huis genomen. Dit valt ook Dr. Helmut Marko op: "In de vrije trainingen, als er niet zoveel druk op staat, dan komt hij maar twee à drie tienden tekort ten opzichte van Max. Geen van de vorige teamgenoten kon dat niveau halen", zo vertelt de Oostenrijker tegenover internationale media.

In tweede instantie ziet Marko dit dus toch wel als een goede keuze van het team van Red Bull. "Alleen in de kwalificatie is hij nog een beetje aan het overdriven. Maar hij is op weg om beter te presteren en de punten binnen te halen die we nodig hebben." Waar Tsunoda nog op moet verbeteren? Marko weet het: "Als de druk er in de kwalificatie wel vol op staat, dan moet hij ook leveren."