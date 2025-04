Vasseur klaar met kritiek op Hamilton: "Dat is fucking bullshit"

Lewis Hamilton had zich de start van zijn periode bij Ferrari vast anders voorgesteld. Hij komt nog niet in het stuk voor en werd in Saoedi-Arabië als zevende geklasseerd. Het lijkt erop dat Hamilton ver is teruggevallen, maar dat vindt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur bullshit.

Hamilton lijkt zich nog niet op zijn gemak te voelen in de Ferrari-bolide. Hij worstelt met zijn performance, en hij is vrijwel altijd langzamer dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. Zijn enige hoogtepunt is tot nu toe de sprintzege in China, maar verder rijdt Hamilton anoniem rond in het middenveld. Op het Jeddah Corniche Circuit werd hij slechts zevende, terwijl zijn teamgenoot Leclerc als derde over de streep kwam.

Fucking bullshit

Hamilton lijkt dramatisch uit vorm te zijn. Bij Ferrari kunnen ze helemaal niets met deze beweringen. Teambaas Frédéric Vasseur reageerde fel toen hij door de internationale media werd geconfronteerd met deze bewering: "Het is niet dramatisch. We hebben nog maar vijf races gereden. Ik weet dat je morgen headlines wil maken met 'Fred heeft dit gezegd'. Maar dit is echt fucking bullshit. Aan het einde van de dag is dit een competitie. Je hebt dan ups en downs."

Competitie

Die ups en downs betekenen volgens Vasseur niet ineens dat alles geweldig of juist rampzalig is. De Franse teambaas heeft geen zin om mee te doen met dat soort verhalen. Hij is duidelijk bij het vervolg van zijn verhaal: "Wanneer we van die ups hebben, zijn we niet direct wereldkampioenen. Wanneer we te maken hebben met downs, zijn we niet ineens nergens. Dit is gewoon een competitie."

Hamilton staat na vijf races op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot Leclerc staat op de vijfde positie. Het team van Ferrari staat op de vierde plaats in de strijd om de constructeurstitel. Alleen McLaren, Mercedes en Red Bull hebben meer punten.