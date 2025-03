Het team van Ferrari beleefde een dramatisch weekend in China. Beide auto's werden gediskwalificeerd, terwijl het tijdens de race vooral ging over de positiewisseling. Het leek erop dat Lewis Hamilton een teamorder negeerde, maar na afloop bleek dit anders te liggen. Teambaas Frédéric Vasseur reageerde woedend.

In de openingsfase van de race reden Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc vlak achter elkaar. In de achttiende ronde liet Hamilton zijn team weten dat hij het zwaar had, en dat hij Leclerc erlangs ging laten. Leclerc kreeg te horen dat Hamilton hem erlangs zou laten in bocht veertien, maar dat gebeurde niet. Hamilton werd in de negentiende ronde gevraagd om Leclerc te laten passeren, maar hij stelde dat hij dit zou doen als zijn teamgenoot dichter bij was.

Ander beeld in TV-uitzending

In de twintigste ronde meldde Hamilton dat hij zou aangeven wanneer hij Leclerc zou laten passeren. De Monegask meldde over de boordradio dat deze situatie jammer was, omdat hij wel degelijk pace had. Hamilton liet Leclerc er daarna langs. De mensen die de race volgden via de televisie kregen dit echter niet mee. Het leek in de uitzending net alsof Hamilton een teamorder kreeg, en deze weigerde.

FOM

Bij Ferrari zijn ze woest op de manier waarop de boordradiogesprekken werden uitgezonden. Teambaas Frédéric Vasseur haalt dan ook hard uit naar de FOM in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat dit een grap is van de FOM, want de eerste call kwam van Lewis. Lewis vroeg om de posities te wisselen, maar om een show te maken, hebben ze een troep gemaakt van de situatie, ze hebben alleen de tweede helft van de vraag uitgezonden. Ik ga hier gesprekken over voeren."

Afspraken

Vasseur geeft wel toe dat Ferrari voorafgaand de race met de coureurs had gesproken over de best mogelijke tactieken. Daar doet hij niet geheimzinnig over: "Ja, ik denk dat we voor het team moeten werken en moeten doen wat het beste is voor Ferrari. De coureurs waren het daar voor de race mee eens, dus dat is geen punt. Het beste voorbeeld hiervan is dat de coureurs zelf aangaven dat ze van positie wilden wisselen."