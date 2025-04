Verstappen grijpt naast prestigieuze sportprijs

Max Verstappen heeft naast de prijzen gegrepen bij de uitreiking van de Laureus Awards. De regerend wereldkampioen Formule 1 maakte kans op de prijs voor de beste sportman van het jaar, maar die titel ging aan zijn neus voorbij.

Verstappen was samen met tennisser Carlos Alcaraz, wielrenner Tadej Pogacar, zwemmer Léon Marchand en polsstokhoogspringer Armand Duplantis genomineerd voor de prijs. De 'Oscar van de sport' ging dus niet naar Verstappen. Vanavond bleek namelijk dat Duplantis de prijs mee naar huis mocht nemen. Verstappen zal er niet van wakker liggen, want het is geen geheim dat hij geen fan is van dit soort prijzen waarbij sporters uit verschillende disciplines met elkaar worden vergeleken.

Eerdere zege

Het was het derde jaar op rij dat Verstappen werd genomineerd voor de Laureus Awards, maar niet won. Vorig jaar werd tennisser Novak Djokovic als winnaar uitgeroepen, terwijl Verstappen in 2023 de titel naar voetballegende Lionel Messi zag gaan. In 2022 werd Verstappen wel uitgeroepen tot sportman van het jaar, dat had toen te maken met het winnen van de wereldtitel in de Formule 1 in 2021. Het was zijn eerste grote internationale sportprijs.

Focus op Red Bull

Voorlopig blijft het voor Verstappen dus bij de 'overwinning' in 2022. Momenteel ligt zijn focus ook niet op het winnen van dit soort awards. Verstappen focust zich volledig op zijn team Red Bull Racing en de jacht op eerherstel in de Formule 1. Ze zijn niet zo sterk aan het seizoen begonnen, maar afgelopen weekend in Saoedi-Arabië zag het er al iets beter uit. Hij heeft zich dan ook op geen enkele manier beziggehouden met het gala waar de prijzen werden uitgereikt.

In het verleden ging de prijs wel naar coureurs uit de koningsklasse. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Michael Schumacher (twee keer) vielen net als Verstappen ooit in de prijzen.