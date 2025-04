Het team van Red Bull Racing kende een opvallend positief weekend in Saoedi-Arabië. De Oostenrijkse renstal kon McLaren goed bijhouden, en dat was verrassend. Volgens Christian Horner bestond er eerst de vrees dat McLaren iedereen op een rondje achterstand zou zetten.

McLaren begon extreem sterk aan het raceweekend op het Jeddah Corniche Circuit. De Britse renstal zag er in de trainingen zeer snel uit, en de verschillen met de concurrentie waren enorm. Het leek erop dat McLaren zou heersen, maar in de kwalificatie werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. In de race verloor hij de strijd van Oscar Piastri, maar hij verloor de Australiër niet uit het oog.

Huiswerk doen

Red Bull-teambaas Christian Horner is tevreden met de opmars van zijn team. Bij Motorsport.com legt hij dat uit: "Ik denk dat we het gedurende het weekend beter hebben gedaan. Maar hun snelheid op vrijdag was krankzinnig, zeker in de hitte. Het beeld van zondag zag er normaler uit, zou ik zeggen, ook ten opzichte van Ferrari. Mercedes leek daarentegen erg veel last te hebben van bandenslijtage."

Als Horner de vraag krijgt waardoor McLaren ineens wat minder sterk was, reageert hij nogal cryptisch: "Dat is aan jullie om je huiswerk te doen."

Iedereen op een rondje zetten

De lagere temperatuur in de race kon een rol spelen, maar Horner denkt er iets anders over: "Nou ja, het was tijdens de race ook niet koud en hun pace in VT2, toen de omstandigheden vergelijkbaar waren met de race, was ook episch. Wat ze op vrijdag deden, was in de race in ieder geval niet meer terug te zien. We weten niet precies wat ze met hun runplan, de brandstofniveaus en de motorstanden hebben gedaan, maar vrijdagavond leek het erop dat ze iedereen op een ronde zouden zetten. Zondag hadden we ze min of meer onder controle."