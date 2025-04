Brown heeft zin in clash tussen Norris en Piastri

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn niet alleen teamgenoten, ze zijn ook titelrivalen. De twee coureurs staan op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Zak Brown weet dat een clash onvermijdelijk is, en hij stelt dat de uitkomst teleurstellend zal zijn voor veel mensen.

Piastri won afgelopen weekend in Saoedi-Arabië zijn derde Grand Prix van het seizoen. Hierdoor nam hij de leiding in het wereldkampioenschap over van Norris, die als vierde over de streep kwam in Jeddah. Norris won eerder dit jaar in Australië, maar kende in Bahrein en Saoedi-Arabië lastige kwalificaties. De twee coureurs zullen zich samen mengen in de strijd om de wereldtitel, en dat zal onvermijdelijk een episch duel gaan opleveren.

Onvermijdelijk

Als McLaren-CEO Zak Brown in gesprek met De Telegraaf de vraag krijgt of hij bang is voor een clash, reageert hij opvallend optimistisch: "Nee hoor. Ik kijk ernaar uit. Al is clash misschien niet het eerste woord dat ik zou gebruiken. Maar het is onvermijdelijk dat het een keer gebeurt, in een seizoen met 24 races waarbij iedereen vol op de limiet zit. Dan komt het echt wel een keertje voor dat de één zich bijvoorbeeld blokkeert bij het aanremmen en de ander raakt."

Teleurstellende afloop

Brown maakt zich geen scenario zoals bij Mercedes met Nico Rosberg en Lewis Hamilton. "Nogmaals, het is onvermijdelijk dat ze elkaar een keer gaan raken. Maar ik denk dat ze altijd fair en clean racen. En niet dat het twee té agressieve coureurs zijn, zoals je in het verleden wel eens hebt gezien. Als er een incident plaatsvindt, is het goed als het dan ook snel weer klaar is."

"De hele wereld kijkt uit naar dat moment. Dat begrijp ik ook. Onze rivalen zullen erop hopen. Maar ik denk dat iedereen teleurgesteld zal zijn in de afloop. Dat ze elkaar na afloop de hand schudden, in plaats van dat ze elkaar op de neus slaan."