Ferrari verricht snelste pitstop van het jaar in Saoedi-Arabië

Charles Leclerc pakte in Saoedi-Arabië zijn eerste podiumplek van het jaar. De Ferrari-coureur reed een goede race, en hij werd ook goed geholpen door zijn team. Ferrari voerde namelijk een razendsnelle pitstop uit, het was de snelste pitstop van het seizoen.

Ferrari is dit jaar oppermachtig bij de pitstops. Ze hebben tot nu toe tijdens elk raceweekend de snelste stop uitgevoerd, en ook in Saoedi-Arabië was het weer raakt. De pitcrew van de Scuderia pakte een 1-2tje in het welbekende pitstopklassement. Ze verwisselden de banden van Leclerc in 2 seconden, en dat was de snelste stop van het jaar. Ook Lewis Hamilton werd snel weer op pad gestuurd, hij kreeg in 2,07 seconden een setje nieuwe Pirelli's.

Grote verschillen

Het team van Ferrari zag de andere teams niet in de buurt komen. De derde pitstop van het weekend staat op naam van de pitcrew van het team van Mercedes. Daar werden de banden van Andrea Kimi Antonelli in 2,32 seconden verwisseld. De vierde plaats was voor Sauber, waar Nico Hülkenberg in 2,36 seconden nieuwe banden kreeg. De top vijf werd compleet gemaakt door de tweede pitstop van Mercedes. George Russell kon namelijk na 2,41 seconden zijn weg vervolgen.

Red Bull

De teams van Alpine, Aston Martin, Racing Bulls (twee keer) en McLaren maakten de top tien compleet. Opvallend genoeg staat het team van Red Bull Racing dit weekend niet in de top tien. Normaal gesproken zijn ze bij de Oostenrijkse renstal pijlsnel bij het verwisselen van de banden. In Jeddah had Max Verstappen echter een tijdstraf van vijf seconden, waardoor een snelle stop niet mogelijk was. Yuki Tsunoda maakte zelfs geen pitstop, omdat hij was uitgevallen na een crash met Alpine-coureur Pierre Gasly in de eerste ronde.

Vooralsnog is het team van Ferrari de beste in de pitlane, het heeft ze op de baan nog weinig grote successen opgeleverd.