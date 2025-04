McLaren heeft geen twijfel over straf Verstappen: "Duidelijke zaak"

De tijdstraf van Max Verstappen was na afloop van de Saoedische Grand Prix het onderwerp van gesprek. Bij Red Bull waren ze furieus, terwijl ze bij McLaren volledig achter het besluit van de stewards stonden. Andrea Stella vindt het een duidelijke zaak.

Verstappen deelde in Jeddah de eerste startrij met McLaren-coureur Oscar Piastri. De Australiër kwam beter weg, maar Verstappen gaf niet zomaar op. Hij zette de aanval in in de eerste bocht, maar ging daarbij wel van de baan. Hij sneed de chicane af, en de stewards openden een onderzoek. Ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden, en daar waren ze het bij Red Bull niet mee eens.

Goede launch

Bij McLaren dachten ze er anders over. Daar was men het namelijk eens met de stewards. McLaren-teambaas Andrea Stella wijst vooral naar zijn coureur Piastri. De Italiaanse teambaas deelde zijn mening over de zaak met de BBC: "Oscar had dankzij een goede launch bij de start en doordat hij de auto aan de binnenkant had gepositioneerd, een kleine voorsprong op Max. Hij wist de auto binnen de track limits te houden, en toen was de bocht van hem. In zo'n situatie kan je natuurlijk niet buiten de baan een inhaalpoging gaan inzetten."

Duidelijke zaak

Verstappen hield de leiding van de race in handen tot en met de eerste reeks pitstops. Hier voerde hij zijn tijdstraf uit, waarna het voor hem niet meer mogelijk was om Piastri in te halen. Stella vindt het niet nodig om nog meer woorden vuil te maken aan de straf van Verstappen. De teambaas van McLaren sluit zijn verhaal met een heldere boodschap: "Dit is een duidelijke zaak. Het zou eigenlijk helemaal geen discussie moeten veroorzaken."

Dat doet het dus wel, want veel mensen hebben een andere mening. Voor McLaren was het een positief weekend, want Piastri pakte door zijn zege de koppositie in het wereldkampioenschap.