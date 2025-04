Marko begrijpt straf Verstappen niet: "Waar moest Max heen?"

De straf van Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. De Nederlander kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor zijn moment in de eerste bocht in Jeddah. Helmut Marko vindt het onzin en vraagt zich hardop af waar Verstappen heen moest gaan.

Verstappen startte de Saoedische Grand Prix op de pole position. Hij kwam iets minder goed weg dan Oscar Piastri, waarna de Nederlander probeerde terug te slaan in de eerste bocht. Hij opende de aanval, maar ging naast de baan. Hij sneed de chicane af, maar behield de koppositie. De stewards bezochten het moment, en ze besloten een tijdstraf van vijf seconden aan Verstappen te geven. Hij was furieus, maar hij wilde er na afloop niets over zeggen.

Twijfel

Red Bull-adviseur Helmut Marko deed dat wel. De Oostenrijker vond het een simpel race-incident, en een straf was volgens hem ook niet op zijn plaats. Bij Motorsport.com spreekt Marko zijn twijfel uit: "Waar had Max dan heen gemoeten? De start werkte ditmaal niet goed, vooral in de tweede fase van de start kwam Piastri voorbij. Maar daarna remde Max later en zat hij er weer voor."

Waarom greep Red Bull niet in?

Red Bull had de tijdstraf van Verstappen kunnen voorkomen door de positie terug te geven. Dat deden ze echter niet, en dat was een bewuste keuze. Marko legt uit waarom Red Bull dit besluit nam: "Inhalen was nagenoeg onmogelijk, dus wij zagen meer kansen met de pitstops en in het verkeer. Dat hebben we allemaal in overweging genomen en volgens ons hadden we meer kans als we de plek zouden behouden."

Zegekans

De race verliep verder goed voor Verstappen. Marko was dan ook positief. Als hij de vraag krijgt of Verstappen zonder tijdstraf had gewonnen, reageert hij positief: "Ja. Max had de snelheid en onze banden bleven ook heel erg goed, we hadden bijna geen last van bandenslijtage."