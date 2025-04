Marko begrijpt straf Verstappen niet: "Te streng"

Max Verstappen kwam vandaag als tweede over de streep in Saoedi-Arabië. Na afloop ging het echter meer over zijn straf, dan over zijn race. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een moment bij de start, maar dat vond Helmut Marko te ver gaan.

Verstappen kwam bij de start niet zo goed weg als Oscar Piastri. De Nederlander opende de aanval bij de start, maar daar lukte het hem niet om Piastri te verschalken. In de eerste bocht kwam hij er wel langs, maar dat ging volgens de stewards niet op een legale manier. Ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden, en daar was Verstappen op zijn zachtst gezegd niet blij mee.

Race verloren bij de start

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko kon er met zijn hoofd niet bij. De Oostenrijker legde zijn mening uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "We hebben de race verloren bij de start. Aan de ene kant, waar had Max heen moeten gaan? We hebben Formule 2-races gezien en daar gebeurde hetzelfde met twee of drie coureurs. Ze kregen een waarschuwing. Vijf seconden is dan ook een beetje hard."

Race-incident

Marko is dan ook van mening dat er op een verkeerde manier is ingegrepen door de stewards van dienst. "Ik zie dit meer als een soort race-incident. Aan het begin lag Piastri aan kop, maar bij het laatste remgedeelte nam Max de leiding weer van hem over. Het is wat het is. De snelheid was in orde en de bandenslijtage was ook best positief. Je zag het ook, inhalen is hier ongelooflijk moeilijk. Nadat we deze straffen hadden gekregen, wilden we de auto gewoon thuisbrengen en de tweede plaats pakken."

Voor Verstappen had deze race wel één positief puntje: hij deed namelijk goede zaken in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij staat nog slechts een paar puntjes achter nummer twee Norris.