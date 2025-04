IJzersterke Piastri haalt schouders op over beslissende straf Verstappen

Oscar Piastri heeft in Saoedi-Arabië zijn derde Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Australiër kwam als overwinnaar over de streep na een duel met Max Verstppen, die werd bestraft. Piastri heeft echter een paar twijfels over de straf van Verstappen.

Verstappen en Norris deelde vandaag de eerste startrij in Saoedi-Arabië. In de eerste bocht kwamen de twee elkaar tegen, en zette Verstappen een inhaalactie in. De stewards vonden het te ver gaan, en ze gaven Verstappen een tijdstraf van vijf seconden. Daar was Verstappen niet blij mee, maar uiteindelijk moest hij het ermee doen. Piastri hield vol, en kwam als winnaar over de streep. Het zorgde voor dolle vreugde bij McLaren.

Was de straf van Verstappen terecht?

Na afloop van de race werd Piastri direct naar zijn mening over de straf gevraagd. Op het rechte stuk verklaarde hij dat in de microfoon van de organisatie: "Toen ik aan de binnenkant zat, kwam ik niet als tweede door de eerste bocht heen. Ik deed mijn best. Natuurlijk gingen de stewards zich er toen in mengen, maar ik dacht dat ik ver genoeg zat."

Het grote beslissende moment

Schouderophalend reageerde Piastri op de straf van Verstappen. Het was direct een bepalend moment in de race, want Piastri wist mede hierdoor de Grand Prix op zijn naam te schrijven. Dat realiseerde de Australische McLaren-coureur zich natuurlijk ook: "Uiteindelijk is dit hetgeen wat mij de race heeft opgeleverd. Dus ik ben heel erg blij met het werk dat wij hebben gedaan bij de starts, en dat is dan ook wat ons de race heeft opgeleverd.

Piastri was vooral blij met zijn zege, en dat mocht iedereen natuurlijk ook weten: "Het was best een zware race. Ik ben heel, heel erg blij dat ik heb gewonnen. We maakten het verschil bij de start. Ik deed het in bocht 1, en dat was uiteindelijk genoeg."