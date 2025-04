Charles Leclerc start de Saoedische Grand Prix vandaag vanaf de vierde plaats. De Monegaskische Ferrari-coureur kende een goede kwalificatie, maar hij is zwaar ontevreden. De updates doen namelijk zeker niet wat hij had verwacht, en dat zorgt voor frustratie.

Leclerc heeft een goede uitgangspositie voor de race van vanavond. De Monegask kon in de kwalificatie niet tippen aan de wonderrondjes van Max Verstappen, Oscar Piastri en George Russell, maar hij maakt toch een goede kans op een podium. Ferrari heeft wat updates geïntroduceerd, maar dat functioneert nog niet zoals de Monegask wil. De performance van Ferrari moet simpelweg beter, veel beter.

Niet blij

Leclerc was na afloop van de kwalificatie heel erg eerlijk. De SF-25 is namelijk nog niet zo goed als hij wil, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Ik ben niet blij, ik ben echt niet blij. Het rijden van de vierde tijd is echt goed, ik heb er alles uitgehaald, maar voor nu is de performance er niet. Ik heb of enorm veel onderstuur of enorm veel overstuur. Maar uiteindelijk heb ik niet genoeg grip om hetzelfde te doen als de jongens die voor me staan."

Frustratie

Leclerc heeft wel het gevoel dat hij de prestaties heeft kunnen maximaliseren. Hij vindt alleen wel dat het gat met zijn concurrenten veel te groot is. Hij probeert Ferrari wakker te schudden met een aantal harde woorden: "Op het moment voel ik me goed in de auto. Ik denk dat ik de sweet spot heb gevonden die bij mijn rijstijl past. Ik heb wel het gevoel dat ik er in de laatste drie kwalificaties het maximale uit heb weten te halen. Maar de potentie is momenteel niet op het niveau waar ik het wil hebben."

De updates doen niet wat Leclerc wil: "Ik baal een beetje, want we hadden een paar updates die zouden helpen, maar het gat met de koplopers is hetzelfde als eerst. Ze werken wel, maar ik heb het gevoel dat de anderen een stap hebben gezet, maar het gat is niet echt veranderd."