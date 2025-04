Hoge Red Bull-baas duidelijk: "Max rijdt voor ons in 2026"

De toekomst van Max Verstappen was in de afgelopen weken onderwerp van gesprek. Ondanks de vele geruchten denkt men bij Red Bull niet dat Verstappen gaat vertrekken, Oliver Mintzlaff heeft ook voor honderd procent vertrouwen in de Nederlandse viervoudig wereldkampioen.

Verstappens toekomst is al maanden een favoriet onderwerp van analisten. De verhalen werden alleen maar groter in de afgelopen dagen. De geruchtenstroom werd alleen maar luider na afloop van de race in Bahrein, maar in Jeddah is men bij Red Bull eensgezind. Verstappen, Helmut Marko en Christian Horner halen allemaal hun schouders op en stellen dat de verhalen allemaal nergens opslaan.

Ook Red Bulls sportbaas Oliver Mintzlaff is aanwezig in Saoedi-Arabië. Mintzlaff ziet dat het team hard vecht om te presteren, zo legt hij uit aan Bild: "Ik zie hoe zelfkritisch het team is en de honger naar succes is nog steeds voelbaar. Iedereen hier wil winnen en weer aan de top komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit kan lukken. Het team dat de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor het succes, bestaat voor een groot deel nog steeds. Ze zijn tijdens de winterstop niet vergeten hoe je een Formule 1-auto bouwt of afstelt."

Toekomst van Verstappen

Over een vertrek van Verstappen maakt Mintzlaff zich geen enkele zorgen. De sportbaas van het energiedrankjesmerk wijst naar het contract: "Ik ben ervan overtuigd dat Max samen met ons de lange reis die hij tot nu toe heeft afgelegd zal voortzetten. Max zal ook in 2026 voor ons rijden. Hij heeft niet voor niets een contract getekend tot en met 2028 en daarnaast heeft hij recent zijn standpunt duidelijk gemaakt. Max heeft me ooit verteld dat hij bij Red Bull is begonnen en daar zijn loopbaan wil afsluiten. Voor zover ik weet, is er op dat vlak niets veranderd."