Horner voorspelt hels duel voor Verstappen in Saoedi-Arabië

Max Verstappen start de Saoedische Grand Prix vandaag vanaf de pole position. De Nederlander gaat op jacht naar zijn tweede zege van het seizoen, maar hij weet dat de concurrentie niet stil zal zitten. Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich vooral zorgen over Oscar Piastri.

Piastri kwam in zijn McLaren het dichtst bij de tijd van Verstappen in de kwalificatie. Aangezien zijn teamgenoot Lando Norris crashte, is Piastri vandaag de vooruit geschoven pion van McLaren. De Australiër blijft koeltjes zoals altijd, en hij weet wat hij moet doen. Verstappen maakt zich een beetje zorgen, want hij weet ook dat de racepace van zijn Red Bull er niet zo goed uitslag tijdens de long runs.

Hels duel

Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich ook zorgen over Piastri. Hij wijst bij Sky Sports eerst naar het voordeel van de pole: "Je hebt schone lucht. Als je de pole kunt verzilveren, dan heb je het voordeel van die schone lucht en dan heb je niet de turbulentie van een auto voor je. Maar wat we dit weekend hebben gezien, is dat de McLaren erg snel is, vooral wat betreft de racesimulaties. Ik denk dat we een hels gevecht moeten leveren om Oscar achter ons te houden."

Best mogelijke positie

Horner rekent zich nog lang niet rijk, maar hij acht zijn team en Verstappen ook niet kansloos. "We starten in de best mogelijke positie, dus het is gewoon geweldig om op pole position te staan. Eerlijk gezegd geloofde ik niet dat dit mogelijk was tijdens die sessie. Maar het toont aan dat je nooit op moet geven. We hebben een geweldig team en je blijft altijd vechten. Je blijft de performance najagen en dan zorgt Max altijd voor dat kleine beetje laatste performance."

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kwalificeerde zich als achtste, en kan de Nederlander vandaag dus wat rugdekking gaan geven.