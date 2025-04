Wolff ontkent geflirt met Verstappen

Max Verstappen werd in de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Als mogelijke nieuwe werkgevers werden Mercedes en Aston Martin genoemd. Mercedes-teambaas Toto Wolff is hier een beetje klaar mee, en ontkent dat er geflirt wordt.

Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met een spraakmakende transfer. In de afgelopen weken gingen de verhalen vooral over een overstap naar Aston Martin, maar of dat gaat gebeuren moet nog maar blijken. Ook de verhalen over Mercedes zijn nog niet verdwenen, en dat zorgt voor irritatie. Bij Mercedes zijn ze namelijk tevreden met George Russell en Andrea Kimi Antonelli, en ze willen hun coureurs geen valse hoop geven.

Niet flirten

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt dat in Saoedi-Arabië nog een keer heel erg duidelijk. Als Sky Sports hem naar Verstappen vraagt, is hij helder: "Ik zeg altijd dat ik nooit buiten mijn professionele relaties flirt, als ik tevreden ben. Ik ben heel erg blij met de line-up die we nu hebben. Ik kan me niets beters wensen. En Max zit ook bij Red Bull. We hebben elkaar niet gesproken, en we gaan nu ook gewoon door op ons eigen pad."

Complimenten voor Russell

Wolff vindt dit soort verhalen ook niet eerlijk tegenover George Russell. De Brit is bezig met een goede seizoenstart, maar toch wordt er breed gespeculeerd over een mogelijk vertrek. Daar wil Wolff zo snel mogelijk een einde aanmaken, en hij strooit met complimenten: "Hij doet het geweldig. Men heeft hem altijd... Ik zou het bijna onderschat willen noemen, omdat hij zo enorm stoïcijns is. Iedereen had het steeds over Lewis of over Max. Maar nu kan je zien hoe goed George kan leveren. Hij presteert op het hoogste niveau en hij doet het geweldig en heel erg goed."

Russell kwalificeerde zich gisteren als derde in Saoedi-Arabië.