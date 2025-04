Terneergeslagen Hamilton wil niet opgeven na mislukte kwalificatie

Lewis Hamilton kende ook in Saoedi-Arabië geen makkelijke kwalificatie. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had het enorm zwaar, en noteerde uiteindelijk de zevende tijd. Hamilton was niet tevreden, maar was wel blij dat hij kon deelnemen aan Q3.

Voorafgaand de kwalificatie had Hamilton hardop uitgesproken dat hij hoopte dat hij bij de beste tien van de kwalificatie zou horen. Hij had totaal geen vertrouwen in zijn Ferrari, en hij vreesde voor een pijnlijke afgang. Die vond echter niet plaats, en Hamilton bereikte 'gewoon' het derde gedeelte van de kwalificatie. Daar noteerde hij de zevende tijd, met een enorme achterstand op polesitter Max Verstappen.

Enorm uitdaging

Hamilton was niet blij met zijn prestatie. Balend sprak de Brit zich uit bij Sky Sports: "Het was, zoals altijd, een uitdagende kwalificatie voor mij. Ik ben al het hele weekend nergens. Volgens mij was ik in elke sessie dertiende. Om eerlijk te zijn, ik ben dankbaar dat ik Q3 heb bereikt en dat ik de zevende tijd heb gereden. Het was geen spectaculaire laatste ronde, maar we hebben het hele weekend verbeteringen doorgevoerd. Ik had een beter rondje nodig, maar ik ben blij dat ik hier sta. Er zit nog steeds veel tijd in."

Opgeven geen optie

De vraag is nu wat Hamilton voor elkaar kan krijgen in de Grand Prix van vandaag. De Britse zevenvoudig wereldkampioen durft daar echter geen voorspelling over te doen. Gevraagd of het beter zal gaan, is hij duidelijk: "Ik ga bidden! Een soort band opbouwen met deze auto tijdens een enkel ronde is iets wat ik momenteel heel erg lastig vind. Maar we gaan niet opgeven. Waar een wil is, is een weg. We blijven gewoon pushen, we blijven het proberen, we hebben een geweldige support en we moeten ook hard blijven werken."

Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc noteerde de vierde tijd in de kwalificatie.