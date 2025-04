Verstappen vol zelfvertrouwen na pole: "Ik voelde me heel erg goed!"

Max Verstappen pakte vandaag de pole position in Saoedi-Arabië. De Nederlander reed een geweldige ronde, en versloeg de McLaren van Lando Norris. Hij was heel erg trots op zichzelf, en stelde dat hij zich enorm goed voelde.

Verstappen werd door veel mensen niet gezien als de favoriet voor de pole position op het Jeddah Corniche Circuit. De Nederlander zag Lando Norris crashen, en versloeg daarna de andere McLaren van Oscar Piastri in een rechtstreeks duel om de snelste tijd. Verstappen reageerde direct enorm trots, en na afloop was dat gevoel zeker niet verdwenen bij hem. Verstappen had zichzelf ook verrast.

Voelde me goed

Na afloop meldde hij zich met een enorme grijns bij de mediapen. Daar sprak hij ook met Viaplay, waar hij de vraag kreeg waar hij dit vandaan had gehaald: "Ik voelde me goed in de auto. De balans was ook net wat beter dan in de derde vrije training. Het was nog niet waar ik het wil hebben, maar daar moet je het beste van maken. In elke kwalificatie zaten we er redelijk dicht tegen aan. Als de druk er echt op komt, dan moet je geen fouten maken."

Verschillende dingen geprobeerd

Verstappen had eerder al aangegeven dat er een aantal zaken waren aangepast met het oog op de kwalificatie. Gevraagd naar deze aanpassingen, reageert hij duidelijk: "Ik heb tijdens het weekend verschillende set-ups uitgeprobeerd. Dat gaf wel een idee. Wat we tijdens de kwalificatie hebben gebruikt, was niet wat we hebben getest, maar het gaf wel een idee van hoe hij (de auto, red.) reageert. Hij reageert namelijk wel op een paar dingen, gelukkig."

Verstappen gaat morgen voor de overwinning. Hij gaf wel aan dat dit geen makkie gaat worden, want in de longruns zag hij er niet snel uit. Hij stelde dat de McLarens waarschijnlijk sneller zullen zijn.