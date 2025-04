Red Bull organiseert speciale testdag voor Tsunoda

Yuki Tsunoda is bezig met het laatste weekend van zijn eerste triple header als Red Bull-coureur. Hij rijdt sinds de Japanse Grand Prix voor Red Bull, maar hij moet nog veel leren om zich helemaal op zijn plek te voelen. Red Bull komt dan ook met een speciale test voor de Japanner.

Red Bull nam na de races in Australië en China een ingrijpend besluit. De tegenvallende Liam Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls en Tsunoda bewandelde de omgekeerde weg. Het was een opvallend besluit, en Tsunoda had weinig tijd om zich aan te passen. De races in Japan, Bahrein en dit weekend in Saoedi-Arabië zijn voor hem dan ook een soort leertraject.

Tsunoda krijgt van Red Bull dan ook de kans om zich beter op zijn plek te voelen, zo meldt The Race. Volgens het medium organiseert Red Bull na het raceweekend in Jeddah een testprogramma voor Tsunoda. Ze zijn tevreden met zijn progressie, maar het kan niets kwaad om snel stappen te zetten.

Extra testdag

Volgens The Race heeft Tsunoda een drukke week voor de boeg. Hij zal op dinsdag veel uren gaan doorbrengen op de simulator in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Eén dag later zal Tsunoda volgens The Race gaan testen op het circuit van Silverstone. Hij zal hier plaatsnemen achter het stuur van een RB19, dit valt onder de TPC-regels en het is dus geen vreemde situatie.

TPC-regels

Bij Red Bull zullen ze hopen dat Tsunoda hierdoor stappen kan zetten in zijn progressie. Het is niet bijzonder dat ze zo'n test organiseren. Begin dit jaar deden ze iets soortgelijks met Tsunoda's voorganger Lawson. De Nieuw-Zeelander mocht toen veel meters maken met de RB19 tijdens een TPC-test op het circuit van Jerez in Spanje. Elk team mag met hun racecoureurs in totaal duizend TPC-kilometers rijden verspreid over maximaal vier dagen.