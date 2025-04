Het team van Red Bull Racing heerst niet langer in de Formule 1. McLaren is momenteel oppermachtig, terwijl men bij Red Bull worstelt. Max Verstappen denkt dat de van Red Bull overgekomen Rob Marshall nu het grote verschil maakt bij McLaren.

McLaren heeft een ijzersterke periode achter de rug. Vorig jaar in Miami zette het team een reuzenstap en sindsdien zijn ze niet meer uit de top van het veld verdwenen. In 2024 veroverde McLaren de constructeurstitel, en dit jaar willen ze een gooi gaan doen naar de dubbel. Vooralsnog gaat dat goed, en voeren ze met Lando Norris het wereldkampioenschap aan. Bij McLaren is er veel veranderd, zo kwam de ervaren Rob Marshall over van Red Bull. Hij is nu hoofdontwerper, en speelt mogelijk ook een belangrijke rol bij de flexiwings.

Marshall

Marshall lijkt een sleutelrol te spelen bij de successen van McLaren. Hij werkte zeventien jaar bij Red Bull, en de zaken die hij daar heeft geleerd kan hij nu toepassen. Max Verstappen wordt in gesprek met Motorsport.com gevraagd naar Marshall: "Ja, ik denk wel dat hij het verschil daar maakt. Toen hij daar is gekomen, is dat ook wel duidelijk geworden."

McLaren profiteerde vooral van de doorbuigende vleugels. Volgens Motorsport.com is Marshall betrokken bij deze innovatie. Als Verstappen wordt gevraagd of zijn oud-collega het meesterbrein achter de flexiwings is, reageert hij heel erg duidelijk: "Ja."

Ommekeer

Red Bull moet nu laten zien wat ze kunnen, en dat vindt Verstappen ook. Gevraagd of Red Bull een ommekeer zoals McLaren kan maken, is Verstappen eerlijk: "Op dit moment denk ik dat het niet helemaal realistisch is voor ons om zo'n grote sprong te maken. Maar we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk tijd te vinden. Alleen is het moeilijk om te zeggen hoeveel we precies kunnen verbeteren. Anderen staan natuurlijk ook iets stil."