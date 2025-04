Marko wijst groot probleem van Red Bull aan

Max Verstappen en Red Bull kenden een aardige vrijdag in Saoedi-Arabië. De verschillen tussen de twee vrije trainingen waren wel opvallend groot. Helmut Marko onthult nu dat Red Bull gigantische veranderingen heeft doorgevoerd aan de wagens.

Verstappen kwam er in de eerste vrije training in Jeddah niet aan te pas. De Nederlandse regerend wereldkampioen noteerde in deze sessie de negende tijd op ruim een halve seconde van nummer één Pierre Gasly. In de tweede vrije training zag het er allemaal wat rooskleuriger uit voor Verstappen. Hij noteerde de derde tijd, en hij was 0,280 seconden langzamer dan de snelste tijd van Lando Norris. Het zag er redelijk goed uit, maar Verstappen weet nog niet helemaal wat hij kan verwachten van de zaterdag.

Grote veranderingen

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft het team tussen de trainingen door hard doorgewerkt. De Oostenrijker probeert dat uit te leggen in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "We hebben gigantische veranderingen door gevoerd. We hebben nieuwe varianten van de set-up uitgeprobeerd. We zien er best goed uit over één rondje, maar we komen nog wel zo'n twee tot drie tienden te kort op de McLarens."

Te langzaam

Marko vindt dit echter nog geen reden tot positiviteit. De Oostenrijkse teamadviseur geeft namelijk toe dat er nog genoeg problemen zijn bij Red Bull, en dat probeert hij zo goed mogelijk uit te leggen: "We waren echter helaas veel te langzaam in onze longruns. De banden werden gewoon veel te warm. Nu moeten we ervoor zorgen dat we morgen onze kwalificatiesnelheid kunnen behouden, maar dat we de bandenslijtage tijdens de race weten te beperken."

Het zag er voor Red Bull in ieder geval beter uit dan één week geleden. In Bahrein worstelde Red Bull met meerdere problemen, die vandaag een minder groot probleem leken te vormen. Morgen zal blijken of ze snel genoeg zijn.