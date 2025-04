Afgelopen zomer wist Formule 1-journalist Peter Windsor te vertellen dat een Formule 1-coureur een geheime WRC-test had afgewerkt. De journalist wilde nog geen naam vertellen, maar hij kwam een tijd geleden alsnog met de naam van Lando Norris. Hij zag zijn rally-skills zelfs terug in Melbourne.

Norris werd in Jeddah geconfronteerd met de onthulling, maar zegt tegenover de internationale media dat hier niets van waar zou zijn: "Ik zou willen dat het waar was, maar dat is niet zo. Ik heb eerder ook al aangegeven dat ik het niet mág doen, Zak Brown (CEO van McLaren) staat het niet toe."

Goede reden

Norris ging verder met: "Dat is waarschijnlijk niet zonder reden", vervolgt de Brit tegenover internationale media. "Ik zou het geweldig vinden. Ik snap alleen niet hoe mensen in de media zoiets verzinnen. Maar ik heb veel respect voor rallycoureurs. Ze zijn sowieso gek en misschien zelfs wel krankzinnig, maar alsnog zou ik het geweldig vinden, omdat het zó anders is dan wat ik nu doe."

"Het is nog steeds rijden met een auto, maar waarschijnlijk net wat gevaarlijker. Ik heb geen idee hoe gaaf ik het exact zou vinden, maar het is wel iets wat ik op enig moment af wil kunnen vinken. Hopelijk is de headline dan wél gerechtvaardigd."

Gevaarlijk

Rally is een hele gevaarlijke tak van de autosport. Dat Norris niet eens zou mogen testen van Zak Brown is dan ook niet gek. Robert Kubica, oud-coureur zowel in de rally als de Formule 1, kreeg een behoorlijke crash te verwerken. De crash had een enorme invloed op zijn Formule 1-carrière. In de winterstop van 2011 wilde de Poolse coureur deelnemen aan de Rally van Andorra.

In de openingsfase van de rally raakte de coureur de controle over zijn auto kwijt en lag hij in de vangrail, die op magische wijze zichzelf door midden boog en zo de auto van de Pool doorboorde.