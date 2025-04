Het is geen geheim dat Formule 1-coureurs soms hun geluk beproeven in andere auto's. Ze racen dan niet alleen op het asfalt, maar ook in de blubber. Het lijkt erop dat Lando Norris zich heeft beziggehouden met een speciale test in een WRC-bolide.

Vorig jaar zomer werd er een opvallend gerucht de wereld in geslingerd door de bekende journalist Peter Windsor. Hij stelde dat er in het diepste geheim een Formule 1-coureur aan het testen was met een auto uit het WRC. Wie deze geheimzinnige rally-enthousiasteling was, werd niet duidelijk. Er volgde veel speculatie, maar het nieuwtje verdween al snel naar de achtergrond. Tot nu, want Windsor heeft onthuld over wie zijn verhaal ging.

Geheim verklappen

Meerdere namen werden genoemd. Veel mensen dachten aan Valtteri Bottas, die al wat rally's had gereden. Volgens Windsor gaat het niet om Bottas, maar om de huidige leider van het wereldkampioenschap. In gesprek met Cameron CC deed Windsor een opvallende onthulling over zijn verhaal over de WRC-test: "Ik hoop dat ik hiermee niet te veel geheimen verklap, maar Lando Norris heeft met een WRC-bolide gereden en hij is echt ongelooflijk goed."

Melbourne

Volgens Windsor kwamen de WRC-lessen van Norris dit jaar direct van pas. In Australië hield hij namelijk het hoofd koel toen het ineens met bakken uit de hemel kwam. "Ik denk dat het gevoel, het ritme en de finesse die hij voelt in een WRC-auto naar boven kwamen."

"We zagen daar enkele waanzinnige drifts van Lando. Hij leidde die race met jongens als Max Verstappen, Oscar Piastri en George Russell achter zich. Hij had momenten waarbij de achterkant uitbrak, maar hij wist veel mooi te doseren met het gaspedaal. De manier waarop hij de auto redde op een moment dat ook in tranen had kunnen eindigen, was puur WRC-talent."