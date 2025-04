Tegenvallende Hamilton krijgt steun van oud-titelrivaal

Lewis Hamilton is nog niet op de gewenste manier aan zijn nieuwe avontuur bij Ferrari begonnen. Op zijn sprintzege in China na heeft hij nog geen grote successen geboekt. Het zorgde voor kritiek, maar volgens Sebastian Vettel moet men Hamilton simpelweg de tijd geven.

Hamilton nam eind vorig seizoen na elf (!) jaar afscheid van het team van Mercedes. Hij wilde zijn jeugddroom gaan najagen bij het team van Ferrari. Bij de Scuderia werd hij als een held binnengehaald en de Tifosi sloten hem direct in de armen. Maar echte grote resultaten zijn vooralsnog uitgebleven. Het zorgt ervoor dat er langzaam weer kritiek op Hamilton naar boven komt borrelen.

Grote stap

Dat is onterecht, zo stelt Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen stapte in zijn loopbaan over van Red Bull naar Ferrari. Hij is ervaringsdeskundige en verdedigt Hamilton bij Sky Sports: "Het is een grote stap, een grote verandering in de werkcultuur ook. Op dit moment is Lewis denk ik ook heel erg gefocust op het racen en de auto. Maar je aanpassen aan een nieuw team gaat niet alleen over rijden. Het stuur, bijvoorbeeld. Die heeft hij al aangepast, maar het is toch een heel ander exemplaar dan hij had bij Mercedes."

Hersencapaciteit

Het is volgens Vettel dan ook zeker niet vreemd dat Hamilton zich nog niet kan mengen in de strijd om de zege. Hij vraagt tijd voor de zevenvoudig wereldkampioen, die immers ook maar een mens is. "Hij heeft gewoon tijd nodig om zich aan te passen, en het vraagt ook veel hersencapaciteit van hem. Capaciteit die je anders kon gebruiken voor het racen."

Ambities

Vettel denkt dat Hamilton deze situatie niet fijn vindt: "Ik weet dat hij heel veel ambitie en hele hoge verwachtingen heeft. Waarschijnlijk is hij momenteel daarom niet blij met zichzelf, met hoe competitief hij is. Dat knaagt aan je. Maar hij is niet voor niets de succesvolste coureur ooit. Hij werkt keihard om alle problemen op te lossen, en op een niveau te komen waar hij blij mee is."