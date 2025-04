"Tsunoda opgelucht: "Max heeft hetzelfde gevoel als ik"

Yuki Tsunoda pakte afgelopen weekend in Bahrein zijn eerste WK-punten als Red Bull-coureur. De Japanner is trots op zichzelf, maar hij weet ook dat er grote problemen zijn bij het team. Tsunoda stelt dat hij nog veel moet leren, maar dat zijn gevoel overeenkomt met wat Max Verstappen voelt.

Tsunoda's puntenfinish in Bahrein zorgde ervoor dat er voor het eerst sinds Las Vegas vorig jaar een andere Red Bull-coureur dan Verstappen punten pakte. De dubbele puntenfinish was geen reden tot een feestje, want de problemen bij Red Bull zijn groot. Het team zoekt naar oplossingen, terwijl Tsunoda er op de baan voor moet zorgen dat hij Verstappen steun kan geven.

Zelfvertrouwen

Tsunoda zet langzaam stapjes, en hij voelt zich goed. In Jeddah verklaarde hij dat bij de internationale media: "Wat betreft het zelfvertrouwen, ik ben tevreden met dit niveau. Al helemaal als je bedenkt dat het maar twee races waren. Dus dat groeit nog wel. Ik probeer vooral te begrijpen hoe de RB21 werkt en ik probeer vat te krijgen op de zaken die ik nog niet begrijp. Momenteel begrijp ik de helft nog niet."

Ervaring

Tsunoda leert veel op de baan, maar naast het asfalt valt er nog meer te leren: "Ik word voortdurend gebriefd en ik praat de hele tijd met de engineers. Maar dat is ook een kwestie van ervaring, want deze auto gedraagt zich op elke baan anders. Dat maakt het lastig om te voorspellen wat er gaat gebeuren."

Verstappen

Het feit dat Verstappen zijn teamgenoot is, helpt Tsunoda. "Max had in Bahrein hetzelfde gevoel als ik. Het is iets wat niemand echt kan voorspellen, maar Max begreep het enorm goed en de engineers ook. Dat komt door de ervaring die ze hebben. Ik heb hetzelfde gevoel, maar zij kunnen dat heel erg goed uitdrukken, want ik snap nog niet helemaal hoe het aanvoelt in de auto. Dus die dingen moet ik nog met de tijd leren."