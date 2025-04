Marko onthult onder welke voorwaarden Verstappen bij Red Bull blijft

Helmut Marko zorgde na afloop van de Grand Prix van Bahrein voor onrust. Hij stelde dat hij zich zorgen maakte over een mogelijk vertrek van Max Verstappen. Amper een week later komt hij terug op zijn woorden, en stelt dat het vooral belangrijk is om Verstappen een goede auto te geven.

Marko's woorden na afloop van de race in Sakhir zorgde voor een stroom aan geruchten. Na de teleurstellende race was de frustratie merkbaar. Verstappen ergerde zich aan de problemen, en Marko bevestigde dat hij zich zorgen maakte over een mogelijk vertrek. Na zijn woorden ging het los, en werd Verstappen in verband gebracht met een vrachtlading teams. Analisten en kenners slingerden het ene na het andere gerucht de wereld in.

Het hoofddoel

Marko komt nu terug op zijn opvallende uitspraken van afgelopen weekend. De Oostenrijkse teamadviseur komt met een nuance. In gesprek met zijn landgenoten van Kleine Zeitung stelt hij dat het een ernstige zaak is, maar dat ze de hoop niet hebben verloren: "Ik heb het al vaak gezegd. Het hoofddoel van Max is het wereldkampioenschap. Als we hem de auto geven waarmee dat kan, dan komt de vraag naar een transfer niet eens aan de orde."

Pijnlijk moment

Marko geeft aan wat het belangrijkste is voor Verstappen. De Oostenrijker blijft benadrukken dat die sterke auto nodig is. Zijn eerdere woorden volgden na een frustrerende race in Bahrein. Hij sprak in emotie, zo legt hij nu uit: "Dat weekend deed pijn. Natuurlijk was het nooit onze bedoeling om van de winnende positie af te zakken naar een plekje in de middenmoot van het veld. Er is een gebrek aan balans in onze auto, waardoor de banden oververhit raakten en daarna het één na het ander gebeurt."

Red Bull hoopt dit weekend te kunnen scoren, hun resultaten op het Jeddah Corniche Circuit waren in het verleden zeer goed.