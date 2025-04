"Verstappen lacht om geruchten: "Iedereen praat erover, behalve ik".

Max Verstappen was in de afgelopen dagen onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Helmut Marko liet zich in Bahrein uit over de toekomst van Verstappen, maar de Nederlander maakt zich er niet druk over.

De speculatie over de toekomst van Verstappen bestaat al langer. Al geruime tijd vragen mensen zich af of Verstappen door de teleurstellende resultaten van Red Bull niet een deurtje verder moet kijken.

Na afloop van de Bahreinse Grand Prix werd Red Bull-adviseur Helmut Marko gevraagd of hij zich zorgen maakte over de toekomst van Verstappen bij het team. Hij antwoordde bevestigend en daarmee ontketende hij een geruchtenregen.

Verstappen maakt zich niet druk

In Saoedi-Arabië laat Verstappen weten dat het hem weinig kan interesseren. In gesprek met de internationale media is hij er duidelijk over: "Het lijkt wel alsof iedereen erover praat, behalve ik. Ik wil me focussen op de auto en werken met het team om de problemen te verhelpen. Dat is het enige waar ik over nadenk, wat de Formule 1 betreft."

Goed gevoel

Verstappen is met zijn hoofd bij het hier en nu. Hij wil scoren in Saoedi-Arabië, en hij heeft een iets beter gevoel dan een week eerder: "Er ligt hier ander asfalt en er zijn wat meer snellere bochten. Ik hoop dat we het in ieder geval beter kunnen doen dan in Bahrein. Misschien zit het er een beetje tussenin als je het vergelijkt met Japan en Bahrein."

Verbeteringen zijn nodig

De races in Bahrein en Japan lieten een compleet ander beeld zien qua performance. Afgelopen weekend kwam hij immers niet verder dan de zesde plaats in de zandbak, terwijl hij een week daarvoor nog wist te winnen in Suzuka.

Verstappen weet dan ook dat er nog heel veel moet gebeuren bij Red Bull: "Het gaat dan niet alleen om het meebrengen van nieuwe onderdelen, want er zijn ook dingen die we kunnen verbeteren als het gaat om de afstelling."