Snelle McLaren geeft Norris meer rust in strijd met Verstappen

Lando Norris geldt dit jaar als een belangrijke kandidaat voor de wereldtitel. De Britse McLaren-coureur weet dat hij geen fouten meer kan maken. Norris heeft het gevoel dat zijn snelle auto ervoor zorgt dat het allemaal makkelijk wordt. Hij stelt dat het vorig jaar voor hem lastiger was in de strijd met Max Verstappen.

Het team van McLaren is dit jaar overduidelijk het sterkste team in de Formule 1. De Britse renstal wist drie van de eerste vier races te winnen, en Norris voert het wereldkampioenschap aan. De Brit is enorm kritisch op zichzelf, maar hij heeft wel stappen gezet ten opzichte van de voorgaande jaren. Hij lijkt minder te moeten overcompenseren, en hij kan een gevecht met Max Verstappen ook anders aanvliegen.

Betere auto

In een interview met Autosport Magazine legt hij het voordeel van een snelle McLaren uit: "Hoe beter de auto is, hoe makkelijker het min of meer wordt. Je kan iets meer meer ontspannen, en je kan bijvoorbeeld beter op de banden letten. Terwijl je dat doet, kan je ook iets meer over andere dingen nadenken. Toen ik in 2023 in ongeveer vijf races tweede werd achter Max, kostte het me bijna meer moeite om op dat niveau te presteren dan in 2025. Om zó dicht bij iets te komen en het dan niet te pakken, zorgde er waarschijnlijk voor dat ik op de toppen van mijn kunnen reed."

Beter focussen

De voorsprong van Verstappen was in het verleden een last voor Norris. Door zijn snelle auto kan hij zich nu beter focussen: "Het was moeilijk om aan andere dingen te denken. Ik moest me honderd procent richten op de auto en had nul procent capaciteit over voor andere dingen. Als je een solide, snelle wagen hebt, dan kan het ook op 99 procent en heb je één procent van je aandacht over voor je strategie, banden sparen en aal dat soort zaken."