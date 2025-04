"Verstappen naar Mercedes? "Dan moet hij minder geld vragen"

De toekomst van Max Verstappen blijft een hot topic in de Formule 1-wereld. Er wordt veel gespeculeerd over een mogelijke overstap van hem naar een ander team. Juan Pablo Montoya stelt dat hij bij Toto Wolff kan aankloppen en kan zeggen dat hij voor een lager salaris voor Mercedes wil rijden.

Verstappen staat voorlopig nog onder contract bij Red Bull. De Nederlander beschikt over een contract tot en met 2028, maar er bestaan wel prestatieclausules. Simpel gezegd kan hij om zich heen gaan kijken als de prestaties van Red Bull tegenvallen. Op het moment is dat het geval, want Red Bull kampt met veel problemen. Het zorgt voor geruchten en analisten delen gretig hun mening over hun zaak.

Lastig onderhandelen

Dat geldt ook voor voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya. Hij spreekt van een reality check voor Verstappen. In gesprek met Plejmo stelt hij dat dit het begin van het einde is van Verstappen bij Red Bull: "Max wil winnen, maar als Red Bull niet competitief is, is het lastig onderhandelen. De onderhandelingen verliepen vorig jaar, toen Toto Wolff heel uitgesproken was over het vastleggen van Max, heel anders dan het nu zou gaan. De bedragen zijn daarbij ontzettend hoog opgelopen. Maar op enig moment moet Max de keuze maken: 'wil ik de winnende auto of wil ik bakken met geld verdienen?'"

Salaris inleveren

Het is duidelijk dat Montoya Mercedes ziet als de volgende locatie voor Verstappen. Hij ziet een dilemma: "Als ik Max was, zou ik me zorgen gaan maken. Zes maanden geleden had hij de hoofdprijs kunnen vragen waar hij ook naartoe had kunnen gaan en mensen zouden dat ook betalen. Maar met hoe het er nu bij Red Bull voorstaat, kan hij ook bij Wolff aankloppen en zeggen 'joh, betaal me maar minder, en laat me rijden met je auto', zou hij dat zien zitten?"

Volgens Montoya is er wel een andere manier om veel geld te verdienen, maar dan moet Verstappen niet naar Mercedes gaan: "Als hij écht wil winnen zal hij naar Toto Wolff stappen om hem te overtuigen om hem in dienst te nemen. Als hij in de positie wil raken waar hij misschien kan winnen en toch veel geld kan verdienen, dan moet hij naar Lawrence Stroll en Aston Martin stappen."

Grootverdiener

Hoeveel Verstappen momenteel verdient hij Red Bull Racing, is niet officieel bekend. Eind vorig jaar meldde het hoog aangeschreven Amerikaanse zakenblad Forbes wel dat Verstappen de verdienende coureur van de Formule 1 is. Volgens het blad verdiende Verstappen over heel 2024 75 miljoen dollar. 60 miljoen dollar zou afkomstig zijn uit salarissen.