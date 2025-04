F1-legende sluit sterke comeback van Red Bull niet uit

Max Verstappen en Red Bull zijn op een tegenvallende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De problemen bij Red Bull zijn groot, en Verstappen is gefrustreerd. Sebastian Vettel denkt echter dat Red Bull de zaken snel kan gaan omdraaien.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij in de Formule 1 pakken. Hij heeft dit titeldroom echter uit zijn hoofd gezet, want momenteel vallen de prestaties flink tegen. Red Bull heeft een grote achterstand op McLaren, en de problemen zijn groot. In Bahrein klaagde Verstappen over remproblemen, balans-issues en een te hoge bandenslijtage. Hij kwam als zesde over de streep en hij staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap.

Terug in de tijd

Veel mensen zien Verstappen niet langer als titelfavoriet. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel sluit een nieuwe titel van Verstappen echter niet uit. Vettel is in Saoedi-Arabië waar hij een karting-evenement organiseert voor jonge vrouwen, en daar sprak hij met Reuters: "Red Bull is nu natuurlijk niet zo sterk, maar als je een jaar teruggaat in de tijd, dan zie je dat Red Bull sterk begon en niet zo goed eindigde. Maar ze pakten wel de wereldtitel. Dus ja, ik denk dat het nog kan gaan veranderen."

Kan Red Bull het omdraaien

Vettel kende zelf veel successen in dienst van Red Bull. Hij kent het team goed, en hij pakte er zelf zijn vier wereldtitels. De Duitser wil dan ook niet uitsluiten dat Red Bull alsnog in staat kan zijn om Verstappen aan de wereldtitel te helpen: "Het is niet zo makkelijk om dit op te lossen, maar over het algemeen denk ik dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Het is waarschijnlijk, of zelfs heel goed mogelijk dat Red Bull de zaken kan gaan omdraaien."

Aankomend weekend krijgt Red Bull de eerste kans om dat te doen, want dan gaat het seizoen verder met de Saoedische Grand Prix.