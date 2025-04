Zelfverzekerde Norris gelooft in topprestatie in Saoedi-Arabië

Lando Norris eindigde afgelopen weekend als derde in de Grand Prix van Bahrein. Hij was niet blij met zijn eigen prestaties, en hij hoopt aankomend weekend beter te kunnen scoren. Norris barst van het zelfvertrouwen en hij aast op een sterk resultaat in Saoedi-Arabië.

Norris begon het seizoen goed met een zege in Australië en podiumplekken in China en Japan. Afgelopen weekend in Bahrein kende hij een tegenvallende kwalificatie, waarna hij zichzelf omlaag praatte. In de race vocht hij zichzelf terug naar de derde plaats, en behield hij de leiding in het wereldkampioenschap. Norris was echter weer niet tevreden met zijn eigen prestaties, en hij stelde dat hij zich niet goed voelde in de auto.

Snelle auto

In Saoedi-Arabië moet hij het nu beter gaan doen. De Britse coureur wordt gezien als een kanshebber op de zege, en daar lijkt hij zelf ook in te geloven. In de preview van McLaren spreekt hij zich opvallend positief uit over de aankomende race: "Ik heb er zin in om weer naar Jeddah te gaan voor de Saoedische Grand Prix. Het is een heel erg snel circuit en we hebben een snelle auto, dus we gaan er alles aan doen om deze triple header sterk af te sluiten."

Trots op seizoenstart

Norris stelde dat hij zich niet goed voelt in de auto, maar hij weet er wel goed mee te presteren. De Britse coureur klinkt in de preview voor de race in Jeddah een stuk positiever dan afgelopen weekend: "Ik ben trots op de manier waarop we aan het seizoen zijn begonnen. We hebben samen onze successen gevierd, maar we zijn als team ook samengekomen om alles te bespreken en lessen mee te nemen naar de volgende race. Ik voel me goed en ik kijk er ook naar uit om dit weekend weer te gaan racen."