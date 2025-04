Yuki Tsunoda pakte afgelopen weekend in Bahrein zijn eerste punten als Red Bull-coureur. De Japanner kwam als negende over de streep, maar na afloop ging alle aandacht uit naar zijn gefrustreerde teamgenoot Max Verstappen. Christian Horner is in ieder geval tevreden met Tsunoda.

Tsunoda reed in Bahrein een redelijk anonieme race. Op een incident met Carlos Sainz na verscheen hij amper in beeld, terwijl hij het verder niet slecht deed. Hij kwam als negende over de streep en bezorgde Red Bull daarmee de eerste dubbele puntenfinish van het jaar. De vlag ging echter niet uit, want Red Bull kampt met veel problemen en kan zich vooralsnog niet mengen in de strijd met de concurrentie.

Solide weekend

Bij Red Bull zijn ze vooralsnog wel tevreden met Tsunoda. Teambaas Christian Horner klonk tevreden toen hij na afloop van de Grand Prix van Bahrein over de prestaties van Tsunoda sprak bij de internationale media: "Yuki had een solide weekend. Hij kwalificeerde zich in de top tien en hij eindigde in de race in de punten. Hij reed behoorlijk goed. Hij had maar iets van twaalf of veertien seconden achterstand op zijn teamgenoot. Ik vond Yuki's race dus wel redelijk."

Ervaart Tsunoda dezelfde problemen als Verstappen?

Verstappen worstelde in Bahrein met de RB21. De vraag aan Horner is dan ook of Tsunoda hier ook last van had: "Hij heeft niet de referentie van de auto uit 2023 of begin 2024. Hij geeft goede feedback en die liggen in lijn met wat Max zegt op het gebied van waar de wagen verbeterd moet worden. Bij hem zijn de remproblemen in mindere mate aanwezig. Max weet dat hij er nog veel tijd uit kan halen, Yuki heeft dat waarschijnlijk nog niet meegemaakt."

Tsunoda reed in Bahrein zijn tweede race voor Red Bull Racing. Aankomend weekend krijgt hij in Saoedi-Arabië wederom de kans om te laten zien wat hij kan.